اولیانوف: آمریکا باید در مواضعش در قبال ایران تجدید نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، در واکنش به ناکامی مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در اسلامآباد به دلیل زیادهخواهیهای واشنگتن، خواستار بازنگری آمریکا در مواضع خود شد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات در آینده ادامه یابد.
اولیانوف با بازنشر اظهارات سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در خصوص روند گفتوگوهای اسلامآباد، در صفحه شخصی خود نوشت: «بهاحتمال زیاد، مذاکرات ادامه خواهد یافت. به تدریج روشنتر میشود که ایالات متحده باید در مواضع خود بازنگری کند تا واقعبینانهتر، دقیقتر و قابلتوجیهتر شود.»
مذاکرات میان ایران و آمریکا که در اسلامآباد برگزار شد، به دلیل زیادهخواهیهای واشنگتن بدون دستیابی به توافق پایان یافت. طرف ایرانی با جدیت و حسن نیت وارد این مذاکره شده بود که کارشکنیهای واشنگتن بار دیگر مانع توافق شد.
