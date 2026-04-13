مصالحه ۳۲ میلیارد ریالی ۲ پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری استان سمنان از حصول صلح و سازش در دو پرونده حقوقی قابل مصالحه در شعب دوم و پنجم شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار خبر داد.

وی افزود: این پرونده‌ها با ارزش مالی بیش از ۳۲ میلیارد ریال، با تلاش و مساعی ارزشمند اعضای شورا و روحیه ستودنی طرفین اختلاف به صلح و سازش انجامید و اصحاب دعوا با صرف‌نظر از ادامه پیگیری قضایی، خواستار ختم رسیدگی از طریق مصالحه شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر استان با رویکردی سازنده و بهره‌گیری از شیوه‌های متقن میانجی‌گری در تلاش هستند تا فضای گفت‌وگو و تفاهم را بین طرفین اختلاف فراهم آورند و از ایجاد منازعات طولانی‌مدت بین اصحاب پرونده‌ها جلوگیری کنند.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان همچنین تصریح کرد: در این دو پرونده، رفتار ایثارگرانه و قابل تقدیر طرفین اختلاف نقشی اساسی در ختم پرونده‌ها به صلح و سازش داشته است.

شکوری ادامه داد: با وجود اینکه موضوعات این پرونده‌ها از لحاظ مالی و حقوقی پیچیده محسوب می‌شد، طرفین با درک شرایط مهم و حساس کشور و با روحیه‌ای ارزشمند، از ادامه پیگیری‌های قضایی صرف‌نظر کرده و سازش را به عنوان بهترین راه‌حل برگزیدند.

وی ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت، تحقق صلح و سازش در چنین پرونده‌هایی را در راستای تحقق عدالت ترمیمی، کاهش اطاله دادرسی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه مهم و مؤثر ارزیابی کرد و از تلاش‌های تمامی اعضا و دست‌اندرکاران شوراهای حل اختلاف سراسر استان سمنان قدردانی به عمل آورد.