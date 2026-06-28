به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه عدالت در محل دادگستری، اظهار کرد: عدالت یکی از اساسی‌ترین مطالبات مردم است و دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی می‌کوشد ضمن احقاق حق، زمینه ایجاد صلح و آرامش در جامعه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ شعبه شورای حل اختلاف در استان سمنان فعال است، افزود: بیش از ۲۲۰ نفر از خیران، معتمدان و افراد نیک‌اندیش جامعه بدون رابطه استخدامی با دستگاه قضایی در این شوراها برای ایجاد صلح و سازش همکاری می‌کنند.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۴ تاکید داشت: طی سال گذشته ۱۵ هزار و ۲۲۶ پرونده با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شد که حدود ۴۴ درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها را شامل می‌شود.

شکوری با اشاره به نقش صلح‌یاران در حل اختلافات مردمی بیان کرد: صلح‌یاران در مساجد، پایگاه‌های بسیج، ادارات و اصناف فعالیت دارند و سال گذشته با تلاش آنان، رضایت در ۱۰ پرونده قصاص اخذ و از اجرای حکم قصاص ۱۰ محکوم جلوگیری شد.

وی توسعه داوری تخصصی را از دیگر برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و اظهار داشت: پیش‌بینی شرط داوری در قراردادها علاوه بر کاهش هزینه‌های دادرسی، موجب تسریع در رسیدگی و دسترسی آسان‌تر طرفین به داوران حرفه‌ای می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان همچنین از صدور پروانه میانجیگری برای ۲۳ نفر در استان خبر داد و یادآور شد: میانجیگران در جرایم درجه شش، هفت و هشت قانون مجازات اسلامی با درخواست طرفین یا ارجاع مقام قضایی برای ایجاد صلح و سازش اقدام می‌کنند.

شکوری با اشاره به اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح توضیح داد: در برخی پرونده‌ها از جمله تصادفات منجر به جراحات سبک، دیگر نیازی به صدور حکم دادگاه برای دریافت خسارت نیست و پس از انجام تشریفات قانونی، پرونده مستقیماً برای پرداخت خسارت به شرکت بیمه ارسال می‌شود.

وی همچنین از سیستمی شدن صدور گواهی انحصار وراثت خبر داد و اظهار کرد: مردم دیگر برای دریافت این گواهی نیازی به مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف ندارند که این اقدام موجب کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات شده است.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان با دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری به عنوان صلح‌یار و داور، ابراز امیدواری کرد: با توسعه مشارکت مردمی، فرهنگ صلح و سازش بیش از گذشته در جامعه نهادینه شده و دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود.