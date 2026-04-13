۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۲

اماکن تاریخی کاشان فردا همزمان با شهادت امام صادق(ع) تعطیل است

اصفهان -رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان گفت: همه اماکن تاریخی تحت پوشش این اداره فردا سه‌شنبه ۲۵ فروردین، به‌مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل خواهد بود.

علیرضا عبدالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی اماکن تاریخی این شهرستان در روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی مدیرکل امور موزه‌ها، تمامی ابنیه تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی در مناسبت‌های تاسوعا و عاشورا، ۲۸ صفر، رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، سالگرد قیام ۱۵ خرداد و نیز ۲۵ شوال مصادف با شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل هستند.

وی افزود: این تعطیلی شامل تمام بناها و اماکن تاریخی کاشان می‌شود و پذیرش گردشگر در این روز انجام نخواهد شد.

عبدالله‌زاده با اشاره به ازسرگیری فعالیت بناها از روز چهارشنبه، گفت: گردشگران می‌توانند از چهارشنبه ۲۶ فروردین طبق روال معمول از ابنیه تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی کاشان بازدید کنند.

