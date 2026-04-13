نخستین جلسه ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده شهری در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نخستین جلسه ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده شهری (نسخه ۰۲) در سال ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به منظور بررسی مهم‌ترین محورهای اجرایی این برنامه برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای ستاد اجرایی کشوری شامل نمایندگان وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی، انجمن پزشکان خانواده، معاونت‌های بهداشت و درمان وزارت بهداشت و همچنین نمایندگان ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده از استان‌های فارس و مازندران برگزار شد.

این نشست به مدیریت بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و با حضور جمعی از معاونان و کارشناسان این مرکز به‌صورت حضوری و مجازی تشکیل شد و در جریان آن، برخی از محورهای اجرایی برنامه از جمله چالش‌های مکانیزم پرداخت به مراقبین سلامت و موضوعات مرتبط با فرانشیز ویزیت پزشکان خانواده در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.