به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ذاکریان با اشاره به انتخاب خراسان‌جنوبی به عنوان دبیر منطقه ۹ استانهای وزارت اقتصاد اظهار کرد: این جایگاه فرصت ارزشمندی برای تقویت هماهنگی بین استان‌های عضو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی است.

وی افزود: دبیرخانه منطقه ۹ با هدف تسهیل در انتقال دیدگاه‌ها، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و ایجاد ارتباط مؤثر میان استان‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت خواهد کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی ادامه داد: استفاده از نظرات کارشناسی، هم‌افزایی میان مدیران استان‌ها و ایجاد بستر مناسب برای طرح مسائل و پیشنهادات از مهم‌ترین اهداف این دبیرخانه است.

ذاکریان بیان کرد: تلاش خواهیم کرد با ایجاد یک ساختار منسجم، زمینه بررسی دقیق‌تر موضوعات اقتصادی و ارائه راهکارهای کاربردی در سطح منطقه ای و ملی فراهم شود.

وی تصریح کرد: تقویت تعاملات بین استانی، تسریع در پیگیری مصوبات و ارتقای نقش استان‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی از دیگر رویکردهای مهم در این مسیر خواهد بود.

ذاکریان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی تمامی استان‌های منطقه ۹، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌های مرتبط برداریم.