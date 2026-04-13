به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ذاکریان با اشاره به انتخاب خراسانجنوبی به عنوان دبیر منطقه ۹ استانهای وزارت اقتصاد اظهار کرد: این جایگاه فرصت ارزشمندی برای تقویت هماهنگی بین استانهای عضو و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در حوزههای اقتصادی است.
وی افزود: دبیرخانه منطقه ۹ با هدف تسهیل در انتقال دیدگاهها، افزایش سرعت تصمیمگیری و ایجاد ارتباط مؤثر میان استانها و وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت خواهد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی ادامه داد: استفاده از نظرات کارشناسی، همافزایی میان مدیران استانها و ایجاد بستر مناسب برای طرح مسائل و پیشنهادات از مهمترین اهداف این دبیرخانه است.
ذاکریان بیان کرد: تلاش خواهیم کرد با ایجاد یک ساختار منسجم، زمینه بررسی دقیقتر موضوعات اقتصادی و ارائه راهکارهای کاربردی در سطح منطقه ای و ملی فراهم شود.
وی تصریح کرد: تقویت تعاملات بین استانی، تسریع در پیگیری مصوبات و ارتقای نقش استانها در فرآیندهای تصمیمسازی از دیگر رویکردهای مهم در این مسیر خواهد بود.
ذاکریان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی تمامی استانهای منطقه ۹، بتوانیم گامهای مؤثری در راستای توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای مرتبط برداریم.
