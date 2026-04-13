۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

حضور وزیر ورزش در موکب فدراسیون ورزش های همگانی

شب یازدهم از موکب فدراسیون ورزش‌های همگانی با حضور وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون قهرمانی وزارت، رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی و مدیرکل ورزش تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، در شب یازدهم از موکب فدراسیون ورزش‌های همگانی چهره‌های شاخصی از جمله احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزارت ورزش، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، حبیب‌الله ستوده‌نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، علیرضا مهدوی دبیرکل و شهرام علم دبیرکل و نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، طباطبایی مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت، امیاری مدیرکل توسعه ورزش روستایی عشایری وزارت، مهدی اشرف‌زاده سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی استان تهران، سلطانی‌نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شمال‌غرب تهران، سهراب آزاد رئیس انجمن کراسفیت، آدابی مسئول ورزش روزانه تهران، پیام نظر مسئول روابط عمومی اداره‌کل ورزش تهران و ... اشاره کرد.

این گردهمایی که با حضور جمعی از ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش کشور همراه بود، فرصتی مغتنم برای تاکید بر اهمیت ورزش همگانی در تقویت اتحاد و انسجام ملی در پی حملات خصمانه آمریکایی صهیونیستی فراهم آورد.

حضور مسئولان عالی‌رتبه در چنین رویدادهایی نشان‌ از اهمیت راهبردی ورزش همگانی برای نظام جمهوری اسلامی ایران و تعهد دولت به توسعه و ترویج ورزش همگانی در سراسر کشور است.

