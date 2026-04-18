۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

حضور انجمن کراسفیت در تجمعات شبانه بیعت با رهبری

حضور انجمن کراسفیت در تجمعات شبانه بیعت با رهبری

انجمن کراسفیت در تجمعات شبانه بیعت با رهبری در موکب فدراسیون ورزش‌های همگانی حضور داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، موکب فدراسیون ورزش‌های همگانی در تجمعات شبانه بیعت با رهبری حضوری دشمن شکن داشت.

انجمن کراسفیت کشور و به تبع آن سهراب آزاد رئیس، ساغر میرطالبی نایب رئیس این انجمن به همراه دبیر، مسئول آموزش، مسئول روابط‌عمومی و ورزشکاران کراسفیت به عنوان یکی از فعال ترین انجمن‌های زیرمجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی در ۱۶ شب فعالیت این موکب در میدان کاج سعادت آباد حضوری پررنگ داشت و فعالیت این انجمن در کنار دیگر انجمن‌ها و کمیته‌های تحت پوشش فدراسیون تا رفع هرگونه تهدید از سرزمین نور و حماسه ادامه خواهد داشت.

