حضور انجمن کراسفیت در تجمعات شبانه بیعت با رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، موکب فدراسیون ورزشهای همگانی در تجمعات شبانه بیعت با رهبری حضوری دشمن شکن داشت.
انجمن کراسفیت کشور و به تبع آن سهراب آزاد رئیس، ساغر میرطالبی نایب رئیس این انجمن به همراه دبیر، مسئول آموزش، مسئول روابطعمومی و ورزشکاران کراسفیت به عنوان یکی از فعال ترین انجمنهای زیرمجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی در ۱۶ شب فعالیت این موکب در میدان کاج سعادت آباد حضوری پررنگ داشت و فعالیت این انجمن در کنار دیگر انجمنها و کمیتههای تحت پوشش فدراسیون تا رفع هرگونه تهدید از سرزمین نور و حماسه ادامه خواهد داشت.
