به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، نشست مشترک علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ در محل فدراسیون روئینگ برگزار شد.

در این نشست مقرر شد رشته کراسفیت که از مهم ترین رشته‌های تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های همگانی است با رشته ارگومتر یکی از رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون روئینگ همکاری مشترک داشته باشند تا فدراسیون روئینگ در بعد همگانی فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

در این نشست علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ، شهرام علم نائب رئیس فدراسیون همگانی، محمد رضا فروحی دبیر فدراسیون روئینگ، سهراب آزاد رئیس انجمن کراسفیت، ساغر میر طالبی نایب رئیس انجمن کراسفیت، عباس حاجیلو رئیس کمیته ارگومتر و سجاد همتی عضو شورای شهر همدان حضور داشتند.