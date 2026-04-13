به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع هم استانی‌های عزیز می‌رساند، در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات دشمن، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در محدوده ورودی شهرستان دوره چگنی خواهند کرد.

این عملیات به‌منظور رفع خطر امروز دوشنبه ۱۴۰.۰۱.۲۴ از ساعت ۱۱ انجام می‌شود.

به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.