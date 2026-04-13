۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

دستگیری ۴ نفر از اراذل‌واوباش سابقه‌دار در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری چهار نفر از اراذل‌واوباش سابقه‌دار در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران جان‌برکف انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی و انجام چند عملیات ضربتی و مقتدرانه، موفق شدند چهار نفر از اراذل‌واوباش سابقه‌دار را با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر کنند.

بر اساس این گزارش، مأموران پس از رصد و پیگیری‌های مستمر پلیسی، مخفیگاه متهمان را شناسایی و در بازرسی از محل، مقدار دو کیلوگرم مواد مخدر به همراه چند تیغه چاقو، قمه و دیگر اقلام ممنوعه کشف کردند.

پلیس لرستان در پایان هشدار داد: هنجارشکنان و افرادی که به هر نحو مخل آسایش و امنیت عمومی باشند، بدانند حافظان و دستگاه قضایی با قاطعیت کامل برخوردی سخت، بازدارنده و پشیمان‌کننده با آنان خواهند داشت.

