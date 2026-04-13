نفوذ هوای سرد به آسمان لرستان

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و نفوذ هوای سرد به آسمان این استان از بامداد فردا سهشنبه، اظهار داشت: در این راستا شاهد کاهش دمای شبانه و در نقاطی از استان رخداد دماهای زیر صفر خواهیم بود.
وی زمان پایان این شرایط آبوهوایی را بامداد چهارشنبه اعلام کرد و گفت: افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال سرمازدگی باغات و وقوع خسارت به محصولات کشاورزی و باغی، احتمال خسارت در مرغداریها و دامداریها و... در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها و دامداریها، آمادگی جهت روشنکردن آتش و ایجاد دود در باغات، صرفهجویی در مصرف انرژی و... تأکید کرد.
