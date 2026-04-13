روح الله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از پیشبینی وزش باد شدید در اواسط روز برای برخی نقاط استان همدان خبر داد و اظهار کرد: در شبانهروز گذشته، بارش باران در بخشهایی از استان، به ویژه مناطق غربی، ثبت شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در شهرستان تویسرکان با ۱۷ میلیمتر و در ایستگاه سعیدیه همدان پنج میلیمتر گزارش شده است، ادامه داد: همچنین سرعت وزش باد در برخی مناطق بهار و همدان حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: برای امروز، وزش باد شدید در اواسط روز، بارش باران در برخی مناطق و بارش برف و باران در ارتفاعات تا اواخر شب پیشبینی میشود.
وی همچنین از کاهش نسبی دمای صبحگاهی از روز سهشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا در نیمه شمالی استان، به خصوص در ساعات اولیه صبح، ممکن است تا دو یا سه درجه سانتیگراد زیر صفر برسد.
زاهدی با بیان اینکه آسمان استان در اواخر هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، ادامه داد: سامانه بارشی جدیدی از روز یکشنبه هفته آینده وارد استان میشود که شرایط مناسبی را برای فعالیتهای کشاورزی، از جمله کوددهی و سمپاشی، فراهم خواهد کرد و به کشاورزان توصیه میکنیم مدیریت زمان را در این خصوص مد نظر قرار دهند.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین چهار و ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، ادامه داد: گلتپه با دمای یک درجه سانتیگراد، سردترین و شهر همدان با ۱۶ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان در این بازه زمانی بودند.
