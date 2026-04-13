به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور غراوی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روز سه‌شنبه اظهار کرد: در پی این هشدار، آماده‌باش‌های لازم به تمامی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از مردم استان تقاضا می‌شود از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

غراوی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران نیز موظف شده‌اند با استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی به‌ویژه سیلاب را داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران انجام شده و تلاش بر این است تا با آمادگی کامل، خسارات احتمالی به حداقل برسد.