۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

غراوی: آماده‌باش کامل در گلستان همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی

غراوی: آماده‌باش کامل در گلستان همزمان با هشدار نارنجی هواشناسی

گرگان-مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: با صدور هشدارسطح نارنجی برای روز سه‌شنبه تمامی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش درآمده‌اندومردم از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور غراوی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روز سه‌شنبه اظهار کرد: در پی این هشدار، آماده‌باش‌های لازم به تمامی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از مردم استان تقاضا می‌شود از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

غراوی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران نیز موظف شده‌اند با استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی به‌ویژه سیلاب را داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری و مدیریت بحران انجام شده و تلاش بر این است تا با آمادگی کامل، خسارات احتمالی به حداقل برسد.

کد مطلب 6800344

