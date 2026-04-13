به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از زحمات و تلاش‌های کارکنان گمرک در تسریع و رفع موانع موجود در مسیر ترخیص کالاها به ویژه اقلام حیاتی و دارویی اهدایی تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، پیرحسین کولیوند در نامه‌ای خطاب به فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران آورده است: «مدیریت هوشمندانه، اشراف دقیق و هدایت میدانی کارکنان گمرک در شرایط حساس کنونی، نقشی تعیین‌کننده در تسهیل، تسریع و رفع موانع موجود در مسیر ترخیص کالاها به ویژه اقلام حیاتی و دارویی اهدایی ایفا نموده است‌.»

همچنین در این نامه تأکید شده است: «اقدامات ارزشمند کارکنان گمرک در ایجاد مسیرهای ویژه، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی‌های زمان‌بر و هماهنگی موثر میان بخش‌های مختلف سبب گردیده تا اقلام نجات‌بخش با حداقل زمان ممکن و با بالاترین دقت در اختیار نیروهای امدادی و درمانی قرار گیرد. این سطح از کارآمدی و مسئولیت‌پذیری نشان از درک عمیق شما از شرایط اضطراری و اولویت‌بخشی به سلامت و جان مردم دارد. به ویژه حضور مستمر، پاسخگویی شبانه‌روزی و نظارت مستقیم شخص جنابعالی بر روند امور که در تمام ساعات شبانه‌روز و شرایط دشوار نیز با جدیت و دغدغه‌مندی دنبال شده است، شایسته تقدیری مضاعف و تحسینی کم‌نظیر است. این روحیه جهادی و تعهد بی‌وقفه نه تنها موجب تسریع در خدمات‌رسانی شده، بلکه الگویی الهام‌بخش از مدیریت مسئولانه در شرایط بحران را به نمایش گذاشته است. بی گمان این همکاری صمیمانه و حمایت قاطع، نقشی حیاتی در کاهش آلام آسیب‌دیدگان، تقویت روحیه عمومی و ارتقای امید در جامعه ایفا نموده و برگ زرینی در کارنامه خدمتگزاری آن مجموعه خواهد بود.»