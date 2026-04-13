۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ۳۳ پهپاد اوکراینی به مناطق مختلف این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۳ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق بلگورود، کورسک، روستوف، بریانسک، اسمولنسک و کریمه رهگیری و سرنگون کردند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

