به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: از زمان آغاز آتش بس عید پاک، نیروهای مسلح روسیه به طور کامل رژیم آتش بس را در منطقه عملیات ویژه رعایت کرده و در خطوط و مواضع خود باقی ماندند.

در این بیانیه آمده است: با وجود اعلام آتش بس موقت به مناسب عید پاک، نیروهای مسلح اوکراین به شلیک توپخانه ای و حملات پهپادی به تاسیسات غیرنظامی و مواضع نیروها ادامه دادند.

وزارت دفاع روسیه افزود: در مجموع، هزار و ۹۷۱ مورد نقض آتش‌بس توسط واحدهای نیروهای مسلح اوکراین به ثبت رسیده است و در طی مدت آتش بس، نیروهای مسلح اوکراین بیش از هزار و ۳۰۰ حمله پهپادی انجام دادند.