۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

هشدار روسیه به اروپا درباره تجهیز اوکراین به پهپاد

وزارت دفاع روسیه با افشای نام کشورهای اروپایی تولید کننده پهپاد برای اوکراین، به آنها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه فاش کرد که اروپایی‌ ها در برخی از کشورهای قاره سبز برای نیروهای مسلح اوکراین پهپاد تولید می‌کنند.

طبق داده‌ های ارائه شده توسط وزارت دفاع روسیه، شرکت‌ های تولیدکننده پهپاد اوکراینی در 8 کشور اروپایی شعبه دارند.

بر اساس اعلام ارتش روسیه، این شعب در انگلیس، آلمان، دانمارک، لتونی، لیتوانی، هلند، لهستان و جمهوری چک واقع شده‌اند.

در همین حال، قطعات پهپاد در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، جمهوری چک، اراضی اشغالی و ترکیه تولید می‌شوند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: ما این تصمیم را آگاهانه می‌دانیم و اعلام می کنیم که این اقدام، منجر به تشدید شدید تنش های نظامی-سیاسی در سراسر قاره اروپا و تبدیل خزنده این کشورها به پشت جبهه راهبردی اوکراین می‌ شود.

    • منصور IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      واقعا روسیه ی از نظر نظامی ضعیف تر از یمن بوده ...چند ساله در باتلاق اوکراین گیر کرده ...تمام کن پوتین یا شتر باش ببر یا مرغ باش بپر...

