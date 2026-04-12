پسکوف: مذاکرات صلح اوکراین در وضعیت تعلیق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف در یک نشست مطبوعاتی گفت: آمریکا در حال حاضر مذاکرات درباره اوکراین را در وضعیت تعلیق قرار داده است و روسیه مشغولیت طرف آمریکایی را درک میکند.
سخنگوی کرملین گفت: «عملیات نظامی ویژه» پس از پایان آتشبس عید پاک ادامه خواهد یافت تا زمانی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شجاعت لازم برای امضای توافق صلح با روسیه را نشان دهد.
پسکوف گفت: روسیه خواهان صلحی پایدار است و این امر حتی امروز نیز میتواند محقق شود، اگر زلنسکی تصمیم بگیرد. اختلافات میان روسیه و اوکراین درباره مسئله سرزمینها به چند کیلومتر محدود میشود.
وی با بیان اینکه روسیه آماده است گاز باقی مانده از فروش به دیگر بازارها را به اروپا صادر کند، خاطرنشان کرد: مسکو درخواستهای زیادی برای خرید گاز از بازارهای جایگزین دریافت میکند و کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه نشاندهنده کوتاهبینی رهبران کشورهای اروپایی است.
این دیپلمات روس گفت: روسیه با این اندازه و قدرت، همواره موجب نگرانی و ترس بسیاری از اروپاییها بوده است. انگلیس، لهستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی همواره ترجیح داده اند از مسکو بهعنوان یک «دشمن خیالی» برای حل مشکلات سیاسی داخلی استفاده کنند.
