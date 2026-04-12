۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

روسیه حمله پهپادی اوکراین را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله ۱۳۴ پهپاد اوکراینی به مناطق مختلف این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ بمب هوشمند و ۱۳۴ پهپاد بال‌ثابت اوکراینی را سرنگون کرده است.

در این بیانیه آمده است: پدافند هوایی ۶ بمب هوشمند و ۱۳۴ پهپاد بال‌ثابت را ساقط کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه، مجموع تجهیزات منهدم‌شده شامل ۶۷۱ هواپیما، ۲۸۴ بالگرد، ۱۳۳٬۵۲۱ پهپاد، ۶۵۶ سامانه موشکی، ۲۸٬۸۳۸ تانک و سایر خودروهای زرهی رزمی، ۱٬۶۹۹ راکت‌انداز چندگانه، ۳۴٬۴۰۸ سامانه توپخانه صحرایی و خمپاره، و ۵۹٬۲۱۷ خودروی نظامی ویژه بوده است.

