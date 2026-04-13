به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی تلاش‌های مستمر کارکنان شعبه ۲۳ مجتمع قضایی شهید آیت‌الله رئیسی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد، پنج پرونده مرتبط با مطالبه طلب در یک روز کاری با موفقیت به صلح و سازش رسید و مختومه شد.

وی گفت: این صلح و سازش‌ها باهدف گسترش فرهنگ مصالحه و کاهش دعاوی و در راستای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی انجام گرفت.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام خداپسندانه با نیت رضای الهی و به احترام شهادت شهید ماه رمضان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، انجام شده و موجب رضایت طرفین و تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

کاکولوند، بیان داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش از مهم‌ترین اهداف قوه قضاییه است و توفیق‌های حاصل‌شده در این حوزه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و کاهش تنش‌های اجتماعی دارد.