به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی تلاشهای مستمر کارکنان شعبه ۲۳ مجتمع قضایی شهید آیتالله رئیسی (ره) شورای حل اختلاف شهرستان خرمآباد، پنج پرونده مرتبط با مطالبه طلب در یک روز کاری با موفقیت به صلح و سازش رسید و مختومه شد.
وی گفت: این صلح و سازشها باهدف گسترش فرهنگ مصالحه و کاهش دعاوی و در راستای سیاستهای کلان دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی انجام گرفت.
رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: این اقدام خداپسندانه با نیت رضای الهی و به احترام شهادت شهید ماه رمضان، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای، انجام شده و موجب رضایت طرفین و تسهیل در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
کاکولوند، بیان داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش از مهمترین اهداف قوه قضاییه است و توفیقهای حاصلشده در این حوزه نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و کاهش تنشهای اجتماعی دارد.
