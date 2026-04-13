به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، احمد قندهاری، رئیس حوضه آبریز ارس، اترک و حوضه‌های شمالی، با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره سامانه بارشی جدید گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده، از امروز و فردا وقوع بارش‌های مؤثر در حوضه آبریز اترک و دیگر مناطق شمالی کشور محتمل است و برای این سامانه هشدار نارنجی صادر شده است.

وی با بیان اینکه تحقق این بارش‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر مناطق درگیر خشکسالی داشته باشد، افزود: در بخش‌های شرقی حوضه، به‌ویژه استان‌های گلستان و خراسان شمالی، طی سه سال اخیر خشکسالی‌های قابل توجهی رخ داده و مخازن سدها و منابع آب زیرزمینی با افت محسوس مواجه شده‌اند.

قندهاری تأکید کرد که پیش‌بینی‌های هواشناسی همواره با احتمال تغییر همراه است، اما انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از بارش‌های اعلام‌شده محقق شود. او افزود: «همکاران ما از چند روز گذشته تمهیدات لازم را اتخاذ کرده‌اند، زیرا این سامانه سه‌روزه خواهد بود و احتمال وقوع بارش‌های مناسب در مناطق مختلف وجود دارد.»

وی با اشاره به آمادگی کامل استان‌ها برای مواجهه با بارش‌های سنگین گفت: بر اساس برآوردها، احتمال ثبت بارش تجمعی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متری طی ۲۴ ساعت در برخی مناطق وجود دارد و پیک روزانه بارش حدود ۹۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است. به همین دلیل به استان‌ها اعلام شده که آمادگی کامل داشته باشند.

رئیس حوضه آبریز ارس، اترک و حوضه‌های شمالی ادامه داد: «در ستاد مرکزی و استان‌ها آمادگی لازم ایجاد شده و این آمادگی در مناطق شرقی حوضه از جمله گلستان و خراسان شمالی تقویت شده است. همچنین نیروها در نقاطی که احتمال وقوع سیلاب بالاتر است، مستقر شده‌اند.»

به گفته وی، هماهنگی‌های ستاد مدیریت منابع آب نیز انجام شده و نیروهای پشتیبانی و نظارتی در استان‌های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی حضور یافته‌اند. او افزود: «همکاران ما با حضور میدانی در مناطق حساس، آماده مدیریت شرایط احتمالی هستند.»

قندهاری درباره وضعیت ذخایر سدهای منطقه گفت: «در حال حاضر سدهای استان گلستان به‌طور متوسط حدود ۱۲ درصد آبگیری دارند و تنها دو سد حدود ۴۰ درصد ظرفیت را پر کرده‌اند. با وجود ظرفیت خالی مناسب، نگرانی جدی برای مدیریت رواناب‌ها وجود ندارد و در صورت تحقق بارش‌ها، امکان کنترل شرایط فراهم است.»

وی همچنین از استقرار تجهیزات و نیروهای عملیاتی در استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: «در گلستان ماشین‌آلاتی مانند بیل مکانیکی در شهرستان‌های مختلف مستقر شده و نیروهای مدیریت منابع آب نیز به مناطق مستعد بارش اعزام شده‌اند.»

در ادامه، وی درباره مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: «با توجه به شرایط منابع آب، محدودیت‌های کشت از ابتدای سال آبی به استان‌ها ابلاغ شده است. ممنوعیت کشت دوم برنج تنها در استان مازندران اعمال می‌شود؛ در گلستان کشت محصولات پرآب‌طلب محدود شده و در گیلان ممنوعیتی وجود ندارد.»

او افزود: «در هفته‌های اخیر وضعیت آبی تا حدودی بهبود یافته و رهاسازی‌های مناسب برای بخش کشاورزی، به‌ویژه در گلستان و مازندران انجام شده است. همچنین تلاش می‌شود فرصت لازم برای آبگیری سدها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت فراهم شود.»

به گفته قندهاری، حدود ۹۰ درصد ظرفیت سدهای گلستان همچنان خالی است و در خراسان شمالی نیز سد شیرین‌دره، که تأمین‌کننده اصلی آب شرب بجنورد است، حدود ۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی دارد. وی تأکید کرد: «در صورت وقوع بارش‌های شدید، ظرفیت لازم برای ذخیره‌سازی وجود دارد و این موضوع می‌تواند به تقویت منابع آبی برای کشاورزی و آب شرب کمک کند.»

رئیس حوضه آبریز ارس، اترک و حوضه‌های شمالی خاطرنشان کرد: «اولویت مطلق شرکت مدیریت منابع آب، تأمین آب شرب است و تا زمانی که از پایداری آن مطمئن نشویم، تخصیص آب برای سایر مصارف در اولویت قرار نخواهد گرفت.»

وی افزود: «در سد شیرین‌دره نیز اولویت اصلی همواره تأمین آب شرب بوده و رهاسازی برای دیگر مصارف محدود بوده است. با تحقق بارش‌های پیش‌بینی‌شده، امکان بهبود شرایط برای سایر بخش‌ها فراهم می‌شود.»

قندهاری در پایان گفت: «مدیریت شرایط احتمالی ناشی از سیلاب طبق نظام‌نامه سیلاب در دستور کار است. از سه روز گذشته، دفتر پدافند غیرعامل با هماهنگی دفتر رصد و پایش آب وارد عمل شده و پایش مستمر مناطق در حال انجام است.»