وزارت نیرو: موجودی سدها در ۶ استان کشور نامطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور درباره وضعیت بارشها اظهار کرد: بررسیهای ما نشان میدهد که توزیع بارشها در سطح کشور یکنواخت نبوده و در ۹ استان با جمعیتی بیش از ۳۴ میلیون نفر، شرایط زیرنرمال حاکم است. بیشترین کاهش بارش در استانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه نمک مشاهده میشود.
وی افزود: استان تهران با کاهش ۲۸ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت در بدترین وضعیت قرار دارد و استان قم نیز با کاهش ۲۶ درصدی در رتبه بعدی است. این کاهش در حوضه آبریز سدهای پنجگانه تهران نیز اثر گذاشته و از ابتدای سال آبی تاکنون با افت بارش مواجه بودهایم.
۶ سال خشکسالی متوالی و تداوم نگرانی درباره منابع زیرزمینی
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به دادههای شبکه ایستگاههای مبنای وزارت نیرو توضیح داد: اگرچه بارش سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۳ درصد و نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشته، اما شاخص خشکسالی SPI نشان میدهد که کشور وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده است.
به گفته قاسمزاده، انباشت کسری مخزن، بهویژه در آبهای زیرزمینی، باعث شده افزایش بارش سال جاری نیز قادر به جبران کمآبی نباشد. تداوم کمبارشی در استانهای زیرنرمال میتواند منجر به کاهش تولید آب در ماههای آینده، افت ورودی سدها و افزایش فشار بر منابع زیرزمینی شود؛ موضوعی که تأمین آب بخشهای مختلف را با چالش روبهرو میکند.
موجودی نامطلوب سدها در تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی و مرکزی
قاسمزاده درباره وضعیت سدها نیز گفت: با وجود افزایش موجودی مخازن سدهای حوزه کارون، کرخه و مرزی غرب، برخی سدهای کشور در وضعیت نامطلوب قرار دارند. سدهای استانهای تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان و زنجان در شرایط خوبی نیستند و شهرهای وابسته به این منابع مانند تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیت در تأمین آب روبهرو هستند. بنابراین مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی است.
ورود سامانه بارشی جدید از امشب
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از ساعات پایانی امروز شنبه وارد کشور میشود و ابتدا نیمه غربی و شمالی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این موج بهتدریج به سمت شرق حرکت میکند و تا روز سهشنبه استانهای مرکزی، شرقی و شمالشرقی را دربر میگیرد. البته بارشهای پراکنده با مقادیر کم نیز در سایر نقاط کشور محتمل است.
