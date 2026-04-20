۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۸

کشف ۸ فقره انواع سرقت در اسدآباد

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از کشف ۸ فقره انواع سرقت و دستگیری ۸ سارق در ۲ روز گذشته در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاه‌ملکی از کشف ۸ فقره انواع سرقت و دستگیری ۸ سارق در ۲ روز گذشته در سطح شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و اقدامات فنی و تخصصی ۸نفر سارق سابقه دار شناسایی، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در ادامه تصریح کرد: متهمان در جریان تحقیقات انجام شده به ۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

ویدر ادامه با اشاره به سایر عملکرد رده های تابعه گفت: علاوه بر کشف مقداری مواد مخدر، یک نفر خرده فروش، ۳نفر مجلوب دستگیر و۲ نفر معتاد متجاهر هم از مناطق آلوده جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد در پایان با اشاره به توقیف ۶ دستگاه وسائط نقلیه متخلف و یا مزاحم وانتقال آنها به پارکینگ، ادامه داد: از همشهریان درخواست دارم با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.

