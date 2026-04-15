تعویق یک ماهه انتخابات فدراسیون کوهنوردی/ وضعیت کاندیداها مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پایان دوره ریاست رضا زارعی در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی (۱۲ دی ۱۴۰۴) و پیگیری پروسه انتخاباتی برای این فدراسیون، ۱۸ فروردین به عنوان زمان تشکیل مجمع انتخاباتی تعیین شد.

برگزاری انتخابات در این زمان اما به دلیل حمله صهیونی - آمریکایی به ایران و جنگ رمضان، منتفی شد. در همین راستا ۲۰ اردیبهشت به عنوان زمان جدید برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تعیین شده است.

برای این انتخابات و طی مدت زمان مقرر برای نام نویسی کاندیداها (۲۸ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) ۶ نفر به صورت رسمی متقاضی حضور ریاست فدراسیون شدند. رضا زارعی از جمله کاندیداهای ثبت نام شده برای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بود. طبق اطلاعات خبرنگار مهر، سعید حاجی‌بگلو و کاوه کاشفی از دیگر کاندیداهای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هستند. این دو کاندیدا در انتخابات دوره گذشته این فدراسیون که ۱۲ دی سال ۱۴۰۰ برگزار شد نیز حضور داشتند.

زارعی در شرایطی برای ورود دوباره به انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ثبت نام ک رد که از ۱۹ آذر ۱۳۹۲ و طی ۳ دوره متوالی ریاست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی را بر عهده داشته است. البته طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی، افراد تنها برای ۳ دوره مجاز به تصدی فدراسیون ها هستند مگر اینکه صاحب کرسی بین المللی باشند. زارعی این کرسی را به واسطه نایب رئیسی اتحادیه آسیا در اختیار دارد و به همین دلیل منعی برای ورود دوباره اش به انتخابات نیست.

از مجموع ۶ کاندیدای ثبت نام شده برای انتخابات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، ۵ کاندیدا توسط کمیسیون تطبیق وزارت ورزش تائید صلاحیت مدیریتی شدند و پرونده آنها برای تائید صلاحیت نهایی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت. تا به امروز اما وضعیت این ۵ کاندیدا برای شرکت در انتخابات ۲۰ اردیبهشت مشخص و نهایی نشده است.

حسین مقدم دبیر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و دبیر مجمع انتخاباتی این فدراسیون، در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید و ابراز امیدواری کرد که با مساعد شدن شرایط و ایجاد پایداری و ثبات لازم، انتخابات در زمان مقرر جدیدبرگزار شود و تا آن زمان هم وضعیت کاندیداها مشخص شود.