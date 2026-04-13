تدوین بانک اطلاعاتی شهدا، جانبازان و مجروحان حافظ قرآن در ۳ جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به کشور عزیزمان طی سال گذشته و اوایل سال جاری که منجر به شهادت، مجروحیت یا جانبازی تعدادی از هموطنان شد، این طرح به منظور تکریم حافظان قرآن کریم شهید، جانباز و مجروح و همچنین خانواده ایشان در دستور کار قرار گرفته است.
دبیرخانه ملی حفظ قرآن از عموم مردم، نهادها و حافظان قرآن خواسته است تا در شناسایی و تکمیل اطلاعات این عزیزان همکاری کنند. فرم ثبت اطلاعات طراحی شده و پاسخگویی به آن حداکثر سه دقیقه زمان میبرد.
علاقهمندان و همیاران میتوانند از طریق لینک https://survey.porsline.ir وارد سامانه شده و اطلاعات افراد واجد شرایط را ثبت کنند.
این اقدام به یاد همه شهدای حافظ قرآن به ویژه شهید امام سیدعلی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) انجام میشود.
دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم مستقر در سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری ادارات امور قرآنی استانها، اقدام به تجمیع اطلاعات شهدا، جانبازان و مجروحان فعال قرآنی کرده است .
