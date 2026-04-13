تدوین بانک اطلاعاتی شهدا، جانبازان و مجروحان حافظ قرآن در ۳ جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به کشور عزیزمان طی سال گذشته و اوایل سال جاری که منجر به شهادت، مجروحیت یا جانبازی تعدادی از هموطنان شد، این طرح به منظور تکریم حافظان قرآن کریم شهید، جانباز و مجروح و همچنین خانواده ایشان در دستور کار قرار گرفته است.



دبیرخانه ملی حفظ قرآن از عموم مردم، نهادها و حافظان قرآن خواسته است تا در شناسایی و تکمیل اطلاعات این عزیزان همکاری کنند. فرم ثبت اطلاعات طراحی شده و پاسخگویی به آن حداکثر سه دقیقه زمان می‌برد.



علاقه‌مندان و همیاران می‌توانند از طریق لینک https://survey.porsline.ir وارد سامانه شده و اطلاعات افراد واجد شرایط را ثبت کنند.



این اقدام به یاد همه شهدای حافظ قرآن به ویژه شهید امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) انجام می‌شود.