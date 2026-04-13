غربالگری شنوایی برای ۷۳۲ نوزاد در «دیر» انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناظمیان پور اظهار کرد: اجرای طرح غربالگری شنوایی نوزادان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه سلامت برای پیشگیری از معلولیت‌های پنهان و ارتقای سطح سلامت جامعه است و در همین راستا در سال ۱۴۰۴، ۷۳۲ نوزاد در مراکز بهداشتی شهرستان دیّر تحت پوشش این غربالگری قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به شرایط حساس کنونی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط ویژه افزود: از ابتدای آغاز جنگ و شرایط حساس، خدمات غربالگری بدون وقفه ادامه داشته است و از آغاز شرایط جنگی تاکنون ۸۱ نوزاد مورد سنجش دقیق شنوایی قرار گرفته‌اند.

ناظمیان پور در تشریح جزئیات این تست‌های تخصصی بیان کرد: برای اطمینان کامل از سلامت شنوایی نوزادان، برای هر نوزاد دو مرحله تست تخصصی شامل غربالگری گسیل‌های صوتی گوش (OAE) و همچنین تست ارزیابی پاسخ‌های شنوایی ساقه مغز (AABR) توسط کارشناسان مربوطه انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر خاطرنشان کرد: تشخیص به‌موقع اختلالات شنوایی در بازه زمانی طلایی (زیر سه ماهگی) نقشی حیاتی در روند رشد گفتار و زبان نوزاد ایفا می‌کند .

وی گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌شود با مراجعه به‌موقع به بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته و مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج) شهر دیر در روزهای دوشنبه هر هفته، سلامت فرزندان خود را تضمین کنند