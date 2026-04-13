  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

غربالگری شنوایی برای ۷۳۲ نوزاد در «دیر» انجام شد

غربالگری شنوایی برای ۷۳۲ نوزاد در «دیر» انجام شد

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از انجام غربالگری شنوایی برای ۷۳۲ نوزاد در سال ۱۴۰۴ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ناظمیان پور اظهار کرد: اجرای طرح غربالگری شنوایی نوزادان یکی از اولویت‌های اصلی حوزه سلامت برای پیشگیری از معلولیت‌های پنهان و ارتقای سطح سلامت جامعه است و در همین راستا در سال ۱۴۰۴، ۷۳۲ نوزاد در مراکز بهداشتی شهرستان دیّر تحت پوشش این غربالگری قرار گرفته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره به شرایط حساس کنونی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط ویژه افزود: از ابتدای آغاز جنگ و شرایط حساس، خدمات غربالگری بدون وقفه ادامه داشته است و از آغاز شرایط جنگی تاکنون ۸۱ نوزاد مورد سنجش دقیق شنوایی قرار گرفته‌اند.

ناظمیان پور در تشریح جزئیات این تست‌های تخصصی بیان کرد: برای اطمینان کامل از سلامت شنوایی نوزادان، برای هر نوزاد دو مرحله تست تخصصی شامل غربالگری گسیل‌های صوتی گوش (OAE) و همچنین تست ارزیابی پاسخ‌های شنوایی ساقه مغز (AABR) توسط کارشناسان مربوطه انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر خاطرنشان کرد: تشخیص به‌موقع اختلالات شنوایی در بازه زمانی طلایی (زیر سه ماهگی) نقشی حیاتی در روند رشد گفتار و زبان نوزاد ایفا می‌کند .

وی گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌شود با مراجعه به‌موقع به بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته و مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج) شهر دیر در روزهای دوشنبه هر هفته، سلامت فرزندان خود را تضمین کنند

کد مطلب 6800030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها