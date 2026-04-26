۲۰۸۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در ۱۷ استان خسارت دید

آرزو ذکایی فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین گزارش‌ها از میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی مددجویان و اقدامات حمایتی انجام شده را تشریح کرد و گفت: بر اساس گزارشات استانی دریافت شده تا این لحظه، تعداد ۲۰۸۰ واحد مسکونی متعلق به مددجویان در ۱۷ استان کشور دچار خسارت شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان تخریب این واحدها بین ۵ تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده است، به طوری که تعداد واحدهای دارای آسیبِ بالای ۸۰ درصد، حدود ۸۲ واحد می‌باشد. همچنین طبق این آمار، بیشترین میزان خسارت‌ها مربوط به استان‌های کرمانشاه و ایلام بوده است.

برآورد اعتبار و مراحل بازسازی

وی در ادامه افزود: در مجموع و بر اساس میزان خسارت واحدهای مسکونی، برآورد می‌گردد که تقریباً بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت بهسازی و بازسازی مورد نیاز است. بازسازی منازل مسکونی تابع تصمیمات هیئت دولت و وزارت راه و شهرسازی است که شامل چند مرحله می‌باشد. در حال حاضر مراحل ارزیابی اولیه، ثبت خسارات، اسکان موقت و معرفی به بانک‌ها توسط نهادهای مسئول (شهرداری و بنیاد مسکن) صورت پذیرفته است و بازسازی کامل پس از اعلام وزارت، صورت می‌پذیرد.

وضعیت اسکان و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده

ذکایی‌فر در خصوص وضعیت فعلی مددجویان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۲۰۸۰ واحد مددجویی دچار آسیب شناسایی شده‌اند. در مورد خانوارهایی که شدت تخریب کم بوده است، عملیات ترمیم به‌سرعت و با کمک‌های موردی بهزیستی استان و یا نهادهای ذیربط انجام شده و مددجو در همان محل مانده است. اما در مورد واحدهایی که شدت تخریب بیشتر بوده و ترمیم و احیای آن‌ها زمان‌بر بوده است، مددجویان در مکان‌هایی که شهرداری یا بنیاد مسکن (به تناسب حیطه عملکردی) مهیا کرده‌اند، ساکن هستند یا در منزل اقوام و نزدیکان مستقر شده‌اند.

حمایت‌های مالی و اعتبارات تخصیص یافته

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی جهت حمایت از این خانوارها از ابتدای ثبت گزارش آسیب، در کنار خانواده‌ها بوده و کمک‌های مختلف از مشاوره تا کمک به اسکان و معیشت را صورت داده است. در هفته سوم جنگ نیز مبلغ ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان جهت کمک به اسکان پرداخت گردید. همچنین کمک‌های نقدی دیگری نیز از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی درخواست و جمع‌آوری شده است که به حساب سرپرستان خانوار واریز گردیده یا در حال واریز می‌باشد.