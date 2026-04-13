ارتقای جایگاه دریایی ایران یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست صمیمانه با معاون و مدیران مجموعه معاونت امور دریایی این سازمان، با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه دریایی در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، بر ضرورت ارتقای جایگاه دریایی کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های معاون امور دریایی و کارکنان این حوزه در ستاد و بنادر کشور، با اشاره به سیاست‌ها و رویکردهای مدیریتی سازمان بنادر و دریانوردی در دوره جدید فعالیت، اظهار کرد: حرکت در مسیر ارتقای جایگاه دریایی کشور، چه در سطح داخلی و چه در عرصه‌های بین‌المللی، یک ضرورت راهبردی است و باید با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.