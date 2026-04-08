وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در ارائه گزارش خسارات زیرساختی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای نشست با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گزارشی از سفرهای خود به استان‌های مختلف کشور و بازدید از پروژه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد و از زحمات وزیر راه و شهرسازی و همچنین همه همکاران و معاونان این وزارتخانه قدردانی و تشکر کرد.

تأکید بر تهیه گزارش اقدامات و خسارات زیرساختی

پورمحمدی با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده، بر ضرورت تهیه گزارشی از اقدامات و خسارات واردشده در حوزه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد و گفت: لازم است گزارشی از اقدامات و خساراتی که در حوزه ریل، جاده و دیگر زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی در بنادر و فرودگاه‌ها مشاهده شده تهیه و ارائه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین بر پیگیری جدی پروژه‌های راهبردی و اولویت دار در حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد و افزود: پروژه‌های اولویت دار و سایر پروژه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه باید با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه به اهمیت توسعه ارتباطات ریلی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: پروژه‌های ارتباطی به‌ویژه در حوزه ریلی با کشورهای از جمله کشورهای شمالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حمایت از پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی

پورمحمدی همچنین با تأکید بر توسعه پروژه‌های مشارکتی اظهار کرد: در پروژه‌های مشارکتی، سازمان برنامه و بودجه حمایت صددرصدی خواهد داشت و کمک می‌کند تا در سال ۱۴۰۵، پروژه‌های مشارکتی بیشتری با بخش خصوصی در قالب مشارکت‌های عمومی–خصوصی اجرا شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با تقدیر از تلاش‌های همکاران وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها نباید اجازه داد هیچ پروژه‌ای متوقف شود و لازم است با تمام توان و ظرفیت برای تداوم و پیشبرد پروژه‌های عمرانی تلاش شود.

در ادامه این نشست، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روند اقدامات وزارت راه و شهرسازی از ابتدای جنگ تا زمان برگزاری این جلسه ارائه کرد.

وی در این گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های بندری، ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی را تشریح کرد و همچنین گزارشی از خسارت‌های واردشده به مجموعه وزارت راه و شهرسازی ارائه داد.

در پایان این جلسه بر موضوعات مطرح‌شده تأکید شد و مقرر شد در قالب کمیته مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، مسائل و موارد مرتبط با خانواده وزارت راه و شهرسازی با فوریت پیگیری و اجرایی شود.