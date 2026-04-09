لزوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز و بازنگری در همکاری‌ با کشورهای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق در نشست با اعضای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی و ارتباط وبیناری با مدیران بنادر کشور، با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: مدیریت هوشمند تنگه هرمز و همچنین رژیم حقوقی مرتبط با این تنگه از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

صادق افزود: بخشی از مراودات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در این منطقه، به آب‌های مشترک و مسائل دریایی مربوط می‌شود که ارتباط مستقیمی با مأموریت‌های سازمان بنادر و دریانوردی دارد.

*لزوم بازنگری در روابط و همکاری‌های بندری با کشورهای همسایه

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به آثار و پیامدهای جنگ در حوزه روابط منطقه‌ای اظهار داشت: در نوع تعاملات و روابط با کشورهای همسایه، لازم است بازنگری‌هایی صورت گیرد و برخی رویکردها متناسب با شرایط جدید اصلاح شود.

وی با اشاره به سفرهایش به پاکستان، ادامه داد: بندر کراچی را رقیب بندر چابهار نمی‌دانیم، اما نحوه تعامل و همکاری میان این بنادر و همچنین ارتباطات دریایی و زمینی میان آن‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پشتوانه‌ای برای توسعه بنادر کشور به‌ویژه چابهار باشد.

صادق همچنین به اهمیت بنادر شمالی کشور اشاره کرد و گفت: روابط بندری و حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه در شمال کشور نیز باید با رویکردی جدید مورد توجه قرار گیرد و در چارچوب روابط دیپلماتیک و حمل‌ونقلی بازتعریف شود.

*اصلاح فرایندها و تقویت هماهنگی در وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح برخی فرایندهای اجرایی تأکید کرد و گفت: بخشی از فرایندهایی که در حوزه بنادر و ترخیص کالا وجود داشت، با اصلاح یا بازتعریف توانست به ثبت رکوردهای جدید در این حوزه منجر شود.

وی افزود: برخی از این موضوعات به دولت و دستگاه‌ های نظارتی مربوط می‌شود، اما بخشی از آن نیز به هماهنگی‌های داخلی در وزارت راه و شهرسازی و ارتباط میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه بازمی‌گردد.

صادق اضافه کرد: ارتباط سازمان بنادر با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از جمله موضوعاتی است که باید با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر دنبال شود.

وی با تأکید بر تقویت روحیه همدلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: در دوران جنگ شاهد شکل‌گیری همدلی و همکاری میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه بودیم که باید در ادامه نیز تقویت شود.

*تأکید بر حذف فرایندهای دست‌وپاگیر و استمرار ثبت رکوردها

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به عملکرد بنادر در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی گفت: در این دوره رکوردهایی در حوزه فعالیت‌های بندری ثبت شد که پیش از این حتی در شرایط عادی نیز به دست نیامده بود. از این رو لازم است فرایندهای دست‌وپاگیری که مانع تحقق چنین دستاوردهایی در شرایط عادی می‌شد شناسایی و اصلاح شود.

وی افزود: این رکوردها در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان جابه‌جا شد. باید تلاش کنیم همان رویکرد و روش‌ها برای ادامه مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

*گرامیداشت یاد شهدا و سردار تنگسیری

صادق در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای کشور در جنگ های تحمیلی علیه ایران گفت: یاد همه شهدای ایران زمین در سه جنگ تحمیلی علیه کشورمان به ویژه یاد امام شهیدمان را گرامی می‌داریم؛ فقدان همه شهدای عزیز که جانشان را در دفاع از تمامیت ارضی کشور فدا کردند، داغ بزرگی برای کشور است.

وی با اشاره به فقدان سردار شهید تنگسیری در جمع فعالان حوزه دریا و بندر افزود: از دست دادن این سردار برای مجموعه دریایی کشور داغ بزرگی بود. در مدتی که افتخار همکاری با ایشان را داشتم، در همه موضوعات و همکاری های دوجانبه سازمان بنادر با نیروی دریایی سپاه حمایت‌های مؤثر و ارزشمندی داشتند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: یاد این شهید بزرگ را گرامی می دارم و امیدوارم راه ایشان ادامه پیدا کند. همه ما باید در مسیر ادامه راه شهدا تلاش کنیم.

*توجه به معیشت فعالان خرد دریایی

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت توجه به فعالیت‌های اقتصادی خرد در حوزه دریا و بندر تأکید کرد و گفت: لازم است توجه ویژه‌ای به تجارت‌های خرد دریایی و فعالانی که معیشت آن‌ها به دریا وابسته است صورت گیرد.

وی افزود: سازمان بنادر همواره به‌عنوان نهادی حمایتی شناخته شده و لازم است با برگزاری جلسات با فعالان این حوزه، مسائل و مشکلات آنان شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام شود.

*ضرورت مستندسازی اقدامات دوران جنگ

صادق در ادامه سخنان خود بر ضرورت مستندسازی اقدامات در دوران جنگ تأکید کرد و گفت: در دوران جنگ به دلیل شرایط خاص، امکان روایتگری کامل اقدامات انجام‌شده وجود نداشت، اما مستندسازی این اقدامات باید انجام شود.

وی افزود: این مستندسازی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، می‌تواند برای مدیران آینده نیز تجربه‌ای ارزشمند باشد تا بدانند در آن شرایط چه تدابیری اندیشیده شده است.

این عضو کابینه دولت چهاردهم ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان بنادر شمال و جنوب کشور با اشاره به شرایط ویژه بنادر در دوران جنگ اظهار داشت: در همه بنادر کشور به‌ویژه در بنادر جنوبی که با هجمه بیشتری مواجه بودند، عملکرد مدیران و کارکنان بسیار درخشان بود. در شرایطی که جغرافیای بنادر با هجمه‌های متعدد مواجه شد، اقدامات مؤثر و مهمی برای استمرار خدمات‌رسانی انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده در بنادر کشور موجب شد خدمات‌رسانی به مردم در حوزه تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی و غیر اساسی بدون اختلال ادامه یابد و حتی در دورترین نقاط کشور نیز کمترین مشکل در این زمینه مشاهده نشود.

وی در پایان با قدردانی مجدد از مدیران و کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین مدیران بنادر کشور گفت: حضور مدیران و مسئولان در کنار کارکنان در دوران جنگ نقش مهمی در ایجاد روحیه و دلگرمی به همکاران داشت.همکاری و همدلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی موجب شد در شرایط دشوار نیز خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.