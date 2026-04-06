تأکید رئیس بازرسی کل کشور بر تسهیل فوری فعالیت های اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مناطق آزاد، ذبیحالله خدائیان در نشست مشترک با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور برخط مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و معاونان دبیرخانه شورایعالی با محوریت بررسی آخرین وضعیت مناطق آزاد، تسهیلگری برای فعالان اقتصادی و تفویض اختیار به مدیران برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از نقش آفرینی مناطق آزاد به عنوان بازوی حمایتی دولت در طول دوران جنگ تحمیلی، پس از استماع گزارش عملکرد مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهارداشت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در چنین وضعیتی همه دستگاهها باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند و از ایجاد موانع اداری و مقررات دستوپاگیر پرهیز کنند.
خدائیان تصریح کرد: تا حد امکان باید مدیران بر اساس اختیارات خود تصمیمگیری کرده و روند انجام امور را تسهیل کنند. در این شرایط ضروری است مقررات پیچیده به حداقل برسد و دستگاههای نظارتی نیز با درک شرایط، پشتیبان مدیران اجرایی باشند.
وی با تاکید بر ضرورت آمادگی مناطق آزاد بهویژه مناطق جزیرهای گفت: مدیران این مناطق باید پیشبینی لازم برای تأمین ذخایر راهبردی مورد نیاز ساکنان برای چندین ماه را داشته باشند تا در صورت تداوم شرایط، مشکلی ایجاد نشود.
وی همچنین بر لزوم بررسی یکجای موانع قانونی در مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: در مواردی که قوانین مانع تسهیل امور است، باید مسائل همه مناطق بهصورت تجمیعی بررسی و برای آنها مصوبات واحد اخذ شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی در شرایط فعلی افزود: در حوزههایی مانند تمدید مجوزهای ساختوساز یا دریافت عوارض، باید با در نظر گرفتن شرایط اضطراری، تسریع و تسهیل لازم انجام شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
خدائیان همچنین جلوگیری از دپوی کالا در بنادر، گمرکات و مناطق آزاد را ضروری دانست و تصریح کرد: کالاها باید بلافاصله پس از ورود ترخیص و به سرزمین اصلی یا انبارهای امن منتقل شوند تا در صورت بروز تهدیدات احتمالی، خسارت کاهش یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ترخیص خودرو در مناطق آزاد گفت: این روند باید بیش از پیش تسهیل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته عمل میکند و علاوه بر نظارت، بهعنوان پشتیبان مدیران اجرایی برای تسریع امور ایفای نقش خواهد کرد.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد: حضور میدانی همه مدیران مناطق آزاد در ایام جنگ
رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت مناطق آزاد در ایام جنگ گفت: مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد در این مدت بهصورت میدانی و مستمر در محل حضور داشته و حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز با برقراری ارتباطات مستمر، از بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کردند.
وی به تأمین کالاهای اساسی از مبادی ورودی مناطق آزاد هم اشاره کرد و افزود: در این مدت ۴۶۷ هزار تن کالای اساسی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده که منطقه آزاد مازندران در رتبه نخست، چابهار در رتبه دوم و انزلی در رتبه سوم قرار دارند؛ این آمار نشاندهنده افزایش سرعت تخلیه و بارگیری و جلوگیری از دپوی کالا در شرایط فعلی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر طراحی و تدوین بستههای حمایتی از فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار در مناطق آزاد تأکید کرد و افزود که در پی حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، موضوع تسریع در ایجاد تسهیلات قانونی به ویژه برای فعالان اقتصادی به سازمان های مناطق آزاد ابلاغ شده است.
مسرور ادامه داد: با توجه شرایط پیشآمده در برخی مناطق آزاد جنوبی کشور و تأثیر آن بر کاهش حضور گردشگران، بخشی از کالاهای واردشده برای عرضه به مسافران، بهویژه اقلام مصرفی دارای تاریخ مصرف و فاسد شدنی، بهدلیل محدودیتهای ایجادشده امکان فروش نیافته و در معرض آسیب و از بین رفتن قرار دارند.
وی افزود: به همین منظور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی، پیشنهاد کردیم گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاههای ذیربط و در چار چوب قوانین و مقررات موجود تقاضای ترخیص ایندسته از کالاها از مناطق به سرزمین اصلی شده است.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی همه ظرفیتهای خود را بکار گرفته تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
