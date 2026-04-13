نوبت هشتاد و چهارم آزمون زبان MHLE لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نوبت هشتاد و چهارم آزمون آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ که قرار بود ۲۷ فروردین ماه برگزار شود، لغو شده است.

پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام دوره هشتاد و چهارم آزمون زبان انگلیسی در اسفندماه ۱۴۰۴ انجام می شود و آزمون در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که با توجه به شرایط اعلام شده این آزمون لغو شده است.

آزمون MHLE (مخفف Ministry of Health Language Exam) یک آزمون استاندارد سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت طراحی و برگزار می‌شود.

هدف اصلی این آزمون، ارزیابی میزان تسلط و مهارت کاربردی زبان انگلیسی داوطلبان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تخصصی و Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی و متقاضیان ارتقای اعضای هیئت علمی است.