به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص «مشمولیت مالیات بر ارزش ‌افزوده نسبت به واگذاری برخی منافع تحت عنوان حق» در اجرای مقررات بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تشریح شد.

بر این اساس، با توجه به اینکه مطابق مفاد مقررات ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده است و براساس مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مذکور، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، عرضه خدمت محسوب نشده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نیست.

همچنین مطابق دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که واگذاری امتیازات را عرضه کالا و ارایه خدمت محسوب نکرده و شمول مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده را در این خصوص خلاف قانون تشخیص داده است؛ لذا واگذاری منافع و کلیه حقوق، نظیر درآمد حاصل از حق رشد بازیکنان و نقل و انتقال بازیکنان، علایم تجاری (برند)، انتقال دانش فنی، واگذاری مالکیت معنوی، واگذاری گواهی اکتشاف و بهره‌برداری معدن، عرضه کالا یا خدمت تلقی نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شود.

امکان برگزاری جلسات دادرسی مالیاتی به صورت آنلاین فراهم شد

در خبر دیگری که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در راستای رعایت حقوق مودیان و ضرورت تداوم و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی در شرایط جنگی امکان برگزاری جلسات دادرسی مالیاتی به صورت آنلاین فراهم شده است.

تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

همچنین رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به‌منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم، موعد تسلیم تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم که انقضای مهلت تسلیم آنها از ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سبحانیان همچنین از تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم با موافقت وزیر اقتصاد تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، مواعد زمانی رسیدگی و صدور برگ تشخیص با ابلاغ آنها موضوع قوانین و مقررات مالیاتی که انقضای بازه زمانی انجام آنها در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ است، تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.