تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام امور مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و بهمنظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم، موعد تسلیم تمامی اظهارنامههای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که انقضای مهلت تسلیم آنها از ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی است.
نظر شما