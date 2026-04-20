۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

تمدید مواعید زمانی مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، از تمدید مواعید زمانی مالیاتی خبر داد.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی می‌رساند با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل ارائه خدمات، مهلت برخی از تکالیف قانونی و مقررات مالیاتی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ تمدید شد. بر این اساس:

تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵:
- ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در اسفند ۱۴۰۴ و افزایش حد مجاز فروش دوره زمستان
- کلیه مهلت‌های اعتراض به اوراق مالیاتی
- تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴
- پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴

تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی

تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در فروردین ۱۴۰۵

تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- تمدید مهلت کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی
- تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ
- تمدید اعتبار گواهی های مالیاتی اسفند ماه سال ١۴٠۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال ١۴٠۵ یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی هر کدام موخر است.»

طیبه بیات

