به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، از تمدید مواعید زمانی مالیاتی خبر داد.

بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی می‌رساند با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل ارائه خدمات، مهلت برخی از تکالیف قانونی و مقررات مالیاتی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ تمدید شد. بر این اساس:

تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵:

- ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در اسفند ۱۴۰۴ و افزایش حد مجاز فروش دوره زمستان

- کلیه مهلت‌های اعتراض به اوراق مالیاتی

- تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴

- پرداخت مالیات حقوق بهمن‌ماه ۱۴۰۴

تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵:

- رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی

تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵:

- ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در فروردین ۱۴۰۵

تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:

- تمدید مهلت کلیه اظهارنامه‌های مالیاتی

- تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ

- تمدید اعتبار گواهی های مالیاتی اسفند ماه سال ١۴٠۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال ١۴٠۵ یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی هر کدام موخر است.»