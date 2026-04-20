به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، از تمدید مواعید زمانی مالیاتی خبر داد.
بر اساس این گزارش در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی میرساند با توجه به شرایط خاص کشور و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل ارائه خدمات، مهلت برخی از تکالیف قانونی و مقررات مالیاتی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ تمدید شد. بر این اساس:
تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵:
- ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفند ۱۴۰۴ و افزایش حد مجاز فروش دوره زمستان
- کلیه مهلتهای اعتراض به اوراق مالیاتی
- تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴
- پرداخت مالیات حقوق بهمنماه ۱۴۰۴
تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مؤدی توسط اداره امور مالیاتی
تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در فروردین ۱۴۰۵
تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:
- تمدید مهلت کلیه اظهارنامههای مالیاتی
- تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ
- تمدید اعتبار گواهی های مالیاتی اسفند ماه سال ١۴٠۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال ١۴٠۵ یا تاریخ اعتبار مندرج در گواهی هر کدام موخر است.»
نظر شما