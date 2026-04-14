به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

همچنین افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ نیر تا سی و یکم فروردین‌ماه سال‌جاری تمدید شده است.

گفتنی است پیش از این مهلت موارد مذکور، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود و این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است.