۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

کتاب شعر «خواب ابرها» منتشر شد

«خواب ابرها» تازه‌ترین کتاب شعری است که توسط انتشارات کانون پرورش فکری منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شعر «خواب ابرها» سروده عبدالرضا صمدی‌زید است که با تصویرگری عبدالله حاجیوند آراسته شده است.

این کتاب دارای ۳۹ عنوان شعر شامل «بهار سنگ»، «فراخوان»، «عقاب پدر»، «از آسمان»، «انتظار»، «پذیرش»، «راه خیس»، «جست‌وجو»، «گیاه عشق»، «عطر دعا»، «پشت‌سر»، «تعبیرباف»، «یادگار»، «مشق شب»، «وطن»، «پرنده پدر»، «ترس»، «شعرهای آسمان»، «شکوفه در بهار»، «حرف تازه»، «قاب عکس»، «دشمن»، «لبریز باران»، «روزهای من»، «خواب ابرها»، «آوازخوان»، «راهنما»، «سایه خنک»، «دعوت»، «انتظار سبز»، «مژده»، «آواز خیس»، «سنگ‌ها»، «اطمینان»، «ره‌گشا»، «مثل جنگل»، «اتفاق تازه»، «هم مهربانی» و «عادت» است.

در شعر «خواب ابرها» که عنوان کتاب هم از همین شعر گرفته شده است می‌خوانیم:

خواب ابرها سبک است

خواب بادهای در سفر سبک

خواب چشم من ولی سبک‌تر است

چشم من در انتظار یک کبوتر است

آن کبوتری که بال و پر می‌آورد

از فراز

از فرود

از زمین و آسمان خبر می‌آورد

کتاب شعر «خواب ابرها» با ۴۸ صفحه مناسب گروه سنی بالای ۱۲ سال (نونگاه) است.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را که با شمارگان ۲هزار نسخه منتشر شده است با قیمت ۷۵هزار تومان از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خریداری کنند.

زینب رازدشت تازکند

