به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات میرماه در راستای مسئولیت اجتماعی خود، نسخۀ پیدیاف کتاب «باغ ایران»، سروده زندهیاد دکتر حسین گلگلاب را رایگان در دسترس قرار داده است تا کودکان با این شعر ساده و زیبا همنفس شوند، با میهن خویش آشناتر گردند و فرزاندانی شایسته برای آن باشند. این کتاب با مقدمه علی یزدی نژاد و دیباچه نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک در سال 1398 منتشر شده بوده است.
هما گل گلاب، دختر مرحوم حسین گلگلاب که خود استاد پیشین داروسازی دانشگاه تهران است درباره این کتاب پدرش مینویسد:
«پدرم زنده یاد دکتر حسین گلگلاب در سال ۱۳۷۴ در تهران در خانواده ای هنرمند دیده به جهان گشود. پدرش مهدی خان مصورالملک نقاش و عکاسی چیره دست بود که بخشی از آثارش در موزه کاخ گلستان نگاهداری میشود. پدر پس از طی تحصیلات ابتدایی در تهران به مدرسه دارالفنون رفت و نزد استادان فرانسوی و ایرانی به فراگیری دانش مشغول شد. او به واسطه دلبستگی که به میهنش داشت به جغرافیای ایران علاقهمند گردید و پس از اخذ دیپلم به تحصیل در این رشته پرداخت که بعدها به تألیف مجموعه کتابهای «جغرافیای طبیعی ایران» منتهی شد. او همچنین به درخواست پدرش در جوانی به فراگیری موسیقی در نزد استادان نامدار موسیقی ایران پرداخت؛ نواختن تار و سه تار را به خوبی فرا گرفت و از آنجا که قلبش هماره برای سربلندی میهن میتپید اشعار حماسی زیبایی برای ایران سرود. سروده هایی چون «ای ایران ای مرز پرگهر»، «آذرآبادگان» و «سرود دانشگاه تهران» حاصل این عشق وافرند. علاقه پدر به موسیقی او را به استادان بزرگ موسیقی ایران همچون استاد کلنل علینقی وزیری استاد روحالله خالقی، استاد ابوالحسن صبا و استاد غلامحسین بنان نوری نزدیک کرد که منجر به همکاری تنگاتنگ با آنان و خلق آثاری ارزنده شد که از گنجینه های فاخر و ماندنی موسیقی ملی ایران به حساب می آیند...»
او با توضیح فعالیتهای پدرش مانند تسلط کامل به زبانهای لاتین، فرانسوی و روسی، ترجمه نخستین نسخههای فارسی اپراهای «کارمن» و «فاوست»، پیشگام عکاسی رنگی در ایران و ثبت نخستین عکس رنگی در سال ۱۳۰۳ و ترجمه و انتشار کتاب عکاسی رنگی همراه با پسرش در سال ۱۳۶۱، تحصیل در رشته حقوق سیاسی (مدرک لیسانس)، پژوهش گسترده درباره گیاهان بومی ایران و انتشار مجموعه ارزشمند «گیا»، دارای عنوان «پدر گیاهشناسی نوین ایران»، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران پس از تأسیس دانشگاه در سال ۱۳۱۴ ، تدریس در دانشکدههای پزشکی، داروسازی و دانشسرای عالی- انتخاب به عنوان نخستین «استاد ممتاز دانشگاه تهران» در سال ۱۳۴۴ و عضویت در فرهنگستان ادب ایران میگوید:
«در کنار تمام اینها یکی از دغدغههای اصلی پدر سرودن شعرها و ترانههای زیبا برای کودکان بود بخشی از این سرودهها در دفتری به نام سروده های مدارس گرد آمده و به همت استاد زنده یاد کلنل علینقی وزیری به چاپ رسیده است. دکتر حسین گل گلاب سرانجام در روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۳ در تهران درگذشت.» هر بند از این شعر به تصویرگری برجسته سپرده شده است؛ از پیشکسوتانی چون استاد نورالدین زرینکلک و زنده یاد استاد پرویز کلانتری تا هنرمندان نسل میانه و نو، تا تصویرها دریچهای تازه به زیباییها و فرهنگ ایران باشند: زبان فارسی، معماری، کوه دماوند، جانوران و گیاهان در خطر، نقشه و پرچم، نوروز، بازار ایرانی و عشق جاودانه. تصویرگران این کتاب پرویز کلانتری، نورالدین زرین کلک، غلامعلی مکتبی، عطیه مرکزی، کمال طباطبایی، مانلی منوچهری، هدا حدادی، عاطفه ملکی جو، مرجان وفائیان، نرگس محمدی، هاله قربانی هستند. همچنین خوشنویسی این کتاب به عهده بهاره اکبرزاده بوده است. اینجا بخوانید.
نظر شما