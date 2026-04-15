کشت محصولات تناوبی در ۷۰ هزار هکتار از اراضی آیش همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بایگانه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای برنامهای گسترده برای کاهش آیش زرد و جایگزینی آن با کشتهای تناوبی در استان خبر داد و اظهار کرد: امسال هدفگذاری شده تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی آیش استان به زیر کشت محصولات مختلف از جمله دانههای روغنی، حبوبات و گیاهان دارویی برود.
وی با بیان اینکه مجموع اراضی استان یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار است، ادامه داد: از این میزان، ۷۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و حدود ۳۷۰ هزار هکتار در وضعیت آیش قرار دارد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان یکی از برنامههای مهم بخش زراعت را تبدیل آیش زرد به آیش سبز از طریق توسعه کشتهای جایگزین و محصولات تناوبی دانست و افزود: در سال گذشته ۴۰ هزار هکتار از آیش استان به آیش سبز تبدیل شده است،
وی با بیان اینکه برنامهریزی شده تا در سال جاری حدود ۷۰ هزار هکتار از اراضی آیش زرد استان به کشت گیاهان تناوبی اختصاص پیدا کند، بیان کرد: بخش قابل توجهی از این طرح با استفاده از ظرفیت کشت دیم و محصولاتی مانند حبوبات انجام خواهد شد.
بایگانه اضافه کرد: در این طرح، محصولاتی همچون دانههای روغنی، گیاهان دارویی، گیاهان علوفهای و حبوبات در اولویت قرار دارند تا علاوه بر افزایش تولید، به بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری کشاورزی استان کمک شود.
وی با بیان اینکه توسعه آیش سبز یکی از اقدامات مؤثر برای مدیریت منابع آب، ارتقای بهرهوری مزارع و حمایت از کشاورزان در مسیر کشتهای اقتصادی و پایدار است، ادامه داد: با اجرای کامل این برنامه، بخش مهمی از اراضی بلااستفاده استان وارد چرخه تولید شود.
