آموزش مهارتی پرورش قارچ برای بانوان بخش کندوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته بسیج سازندگی، دوره آموزشی ـ مهارتی پرورش قارچ ویژه بانوان در بخش کندوان شهرستان ویژه میانه برگزار شد. این دوره با هدف توسعه مهارت‌های اشتغال‌محور، حمایت از تولیدات خانگی و توانمندسازی زنان روستایی به همت مرکز جهاد کشاورزی بخش کندوان و حوزه مقاومت بسیج کوثر شهر ترک اجرا شد.

رضا شکوری، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان، اظهار کرد: برگزاری این دوره‌ها نقش مؤثری در توانمندسازی زنان روستایی، توسعه مشاغل خانگی و افزایش مشارکت اقتصادی خانواده‌ها دارد.

وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و همکاری نهادهای مردمی، اجرای برنامه‌های مهارت‌محور را در راستای حمایت از تولید و آبادانی مناطق روستایی با جدیت دنبال می‌کند.

در این کارگاه آموزشی، حسن نورافکن، مربی دوره، مباحث تخصصی مرتبط با پرورش قارچ خوراکی را برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد. این آموزش‌ها شامل آشنایی با انواع قارچ خوراکی، انتخاب مکان مناسب برای پرورش، تهیه بذر، کمپوست و خاک پوش، تنظیم دما، نور، رطوبت و تهویه سالن، معرفی تجهیزات اولیه و همچنین نحوه برداشت و نگهداری اولیه محصول بود.

شکوری ادامه داد: آموزش‌های کاربردی و مهارتی می‌تواند زمینه ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و درآمدزا را برای بانوان فراهم کرده و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان این دوره، به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی آموزشی مهارتی معتبر اعطا خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه در پایان تأکید کرد: برگزاری این دوره‌ها یادآور روحیه خودباوری، خلاقیت و تلاش جهادی است و این مدیریت خود را متعهد به ترویج عملی این ارزش‌ها در قالب آموزش، توانمندسازی و حمایت از نیروهای محلی می‌داند.