به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان به همراه شماری از اعضای هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه، روز دوشنبه با حضور در منزل خانواده معظم شهید بازگیر، با این خانواده معزز دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانواده شهید بازگیر در راه دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، پنج شهید والامقام را در جنگ رمضان تقدیم کرده‌اند؛ خانواده‌ای که نام آن با ایثار، مقاومت و وفاداری به وطن گره خورده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر، استقامت و روحیه انقلابی خانواده شهید بازگیر تجلیل کرد.

این دیدار با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهیدان برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کرد.

شهیده رقیه بازگیر؛ از کارکنان حوزه بهداشت حرفه‌ای

همچنین در میان شهدای این خانواده، شهیده والامقام خانم «رقیه بازگیر» از کارکنان حوزه بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد حضور دارد که در جریان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: شهادت خانم بازگیر، بار دیگر بر سرفرازی و غیرت ملی جامعه سلامت لرستان تأکید داشت و یاد و خاطره این شهیده بزرگوار برای همیشه در اذهان مردم این دیار ماندگار خواهد ماند.

خانواده‌های شهدا؛ سرمایه‌های معنوی کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین اسفندی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در این دیدار، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی کشور دانست.

وی تأکید کرد: راه و پیام شهدا، چراغ هدایت جامعه و پشتوانه عزت و اقتدار ملت ایران است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با شهدایی است که جان خود را در راه امنیت کشور فدا کردند.

بنابراین گزارش، این برنامه با حضور رئیس دانشگاه، مسئول نهاد رهبری، اعضای هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.