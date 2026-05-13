انسان با غیرت اجازه تعرض به وطن و خانواده را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی‌مقدم، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم «آیین سلام شهید» با گرامیداشت مقام شامخ شهیدان، حضور در چنین محافلی را فرصتی برای افزایش معرفت و بصیرت دانست و اظهار کرد: ما باید پیش از همه در چنین جلساتی حضور داشته باشیم تا از فضای معنوی آن بهره‌مند شویم و با تبرک به یاد و نام شهدا، بر شناخت و آگاهی خود بیفزاییم.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید در معارف اسلامی گفت: در روایات متعدد از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده است که خداوند متعال می‌فرماید «من جانشین شهید در میان خانواده او هستم». این بیان نشان‌دهنده عظمت و منزلت شهید است؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی خانواده شهید را آزرده کند، در حقیقت پیامبر اکرم(ص) را آزرده است. این جایگاه رفیع هم به‌خاطر شخصیت والای شهید و هم به‌سبب نقش بزرگی است که شهادت در سعادت جامعه بشری ایفا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید با تأکید بر اینکه خون شهیدان در طول تاریخ عامل حرکت و پیشرفت جوامع بوده است، افزود: در طول تاریخ بشریت، هیچ تمدن و پیشرفتی بدون ایثار و ازخودگذشتگی شکل نگرفته است. اگر انسان‌ها بخواهند به مرحله‌ای از رشد برسند که تمدن بسازند و مسیر سعادت را طی کنند، ناگزیر عده‌ای باید از جان و منافع شخصی خود بگذرند تا دیگران بتوانند از این مسیر عبور کنند.

وی در ادامه به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهدا اشاره کرد و گفت: نخستین ویژگی شهیدان تقوا است. تقوا به معنای خویشتنداری و توانایی ایستادگی در برابر بدی‌ها و انحرافات است. انسان متقی کسی است که بتواند نفس خود را مهار کند و در مسیر حق استقامت داشته باشد.

موسوی‌مقدم همچنین نیت پاک و عشق به خدمت به بندگان خدا را از دیگر ویژگی‌های شهدا برشمرد و افزود: شهدا با نیتی خالص و از سر عشق به خدمت و دفاع از ارزش‌ها قدم در این مسیر گذاشتند و همین روحیه آنان را به قله‌های ایثار و فداکاری رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود «غیرت» را از مهم‌ترین شاخصه‌های شخصیتی شهیدان دانست و تصریح کرد: انسان مؤمن باید نسبت به دین، وطن و ناموس خود غیرت داشته باشد. اندیشمندان نیز معتقدند که غیرت در این سه حوزه معنا پیدا می‌کند و جامعه‌ای که این ویژگی را از دست بدهد، دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید ادامه داد: غیرت به این معناست که انسان اجازه ندهد حریم دین، وطن و خانواده مورد تعرض قرار گیرد. در مقابل نیز هیچ‌کس حق ندارد در حریم دیگران دخالت کند. این روحیه در میان شهدا به‌ وضوح دیده می‌شود و بسیاری از آنان با همین احساس مسئولیت و غیرت، جان خود را برای دفاع از ارزش‌ها فدا کردند.

وی با اشاره به جلوه‌های این روحیه در وصیت‌نامه‌های شهدا گفت: بسیاری از وصیت‌نامه‌های شهدا سرشار از روحیه مقاومت، عزت و نوعی رجزخوانی در برابر دشمن است. این رجزخوانی ریشه در غیرت دینی و ملی آنان دارد و نشان می‌دهد که دفاع از ارزش‌ها و سرزمین اسلامی برای آنان یک تکلیف الهی بوده است.

موسوی‌مقدم با استناد به روایات اسلامی افزود: در تعالیم دینی آمده است که اگر حتی یک وجب از سرزمین مسلمانان مورد تجاوز قرار گیرد، دفاع از آن بر همه مسلمانان واجب می‌شود. این آموزه نشان‌دهنده اهمیت غیرت دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرهنگ اسلامی است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم الگوگیری از سیره شهدا خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که باید از شهدا بیاموزیم، روحیه غیرتمندی و مسئولیت‌پذیری در برابر دین، وطن و ارزش‌های انسانی است. جامعه‌ای که این ویژگی‌ها را حفظ کند، مسیر عزت و پیشرفت را طی خواهد کرد و فرهنگ ایثار و فداکاری در آن زنده خواهد ماند.