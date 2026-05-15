عدالت در اندیشه فردوسی یک انتخاب سیاسی نیست/ تجلی عدالت در شاهنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حکیم ابوالقاسم فردوسی، نهتنها بزرگترین حماسهسرای ایران، بلکه یکی از ژرفاندیشترین حکیمان تاریخ است که شاهنامه را به مثابه دانشنامهای از فرهنگ، اخلاق و جهانبینی ایرانی بنیان نهاد. فردوسی در دورانی که ایران دستخوش تلاطمهای سیاسی و فرهنگی بود، با احیای زبان فارسی و تدوین اساطیر و تاریخ باستان، ستونهای هویت ملی را استوار کرد. در این اثر سترگ، «عدالت» (داد) تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه زیربنای هستی و محور اصلی سیاست و تدبیر بشری است. او عدالت را حقیقتی الهی میداند که خداوند در نهاد جهان و انسان به ودیعه گذاشته است.
عدل به مثابه مفهوم الهی و اصل کیهانی
از منظر فردوسی، خداوند سرچشمه مطلق دادگری است. او در آغاز شاهنامه و در ستایش خرد، جهان را بر اساس نظمی عادلانه ترسیم میکند. عدل الهی در شاهنامه به معنای «پاداش فضیلت» و «کیفر رذیلت» است که هیچکس، حتی قدرتمندترین پادشاهان، از دایره آن خارج نیستند. این مفهوم که ریشه در «اشا» (نظم و حقیقت) در ایران باستان و آموزههای عدل الهی در دین اسلام دارد، بیانگر این است که هر کنشی در جهان، واکنشی متناسب در پی دارد. فردوسی با بیت مشهور «نگر تا چه کاری همان بدروی / سخن هرچه گویی همان بشنوی»، قانون مکافات عمل را به عنوان یک اصل لایتغیر معرفی میکند. در این نگاه، ظلم به مثابه برهمزدن توازن هستی است که لزوماً با واکنشی از سوی نظام آفرینش مواجه خواهد شد.
تحلیل عدالت در دوران اساطیری: از کیومرث تا جمشید
فردوسی در نخستین داستانهای شاهنامه، الگوهای مختلفی از عدالت را به تصویر میکشد:
۱. کیومرث و پاداش صبر: در دوران کیومرث، عدالت با مفهوم «پاداش و انتقام مشروع» گره میخورد. وقتی سیامک به دست دیو کشته میشود، نظام عدل برآشفته میشود. پیروزی هوشنگ بر دیو و بازپسگیری حق، نشاندهنده این است که عدل، پاسخی به صبر و نیایش نیکوکاران است.
۲. هوشنگ و کشف تمدنساز: در دوره هوشنگ، عدالت الهی به شکل «هدیه» ظهور میکند. کشف آتش و بنای تمدن، پاداش پادشاهی است که بر مسیر داد حرکت میکند. فردوسی نشان میدهد که برقراری عدل، موجب برکت و شکوفایی علم و صنعت در جامعه میشود.
۳. سقوط جمشید؛ مکافات غرور: داستان جمشید عبرتآمیزترین بخش در تحلیل عدل است. جمشید که با برخورداری از «فره ایزدی» جهان را به آسایش رسانده بود، با ادعای خدایی و خروج از دایره بندگی، عدالت را زیر پا گذاشت. نتیجه این بیداد (ظلم به حقیقت)، سلب نعمت و سقوط تراژیک او بود. این نشان میدهد که در اندیشه فردوسی، مشروعیت قدرت مستقیماً به «دادگری» وابسته است و با بیدادگری، فرّ ایزدی از فرمانروا جدا میشود.
چرخه عدالت و نظام حقوقی در شاهنامه
در شاهنامه، مفاهیم حقوقی مانند پیمان، سوگند، آیین و کیفر با مفهوم داد درهم تنیدهاند. فردوسی بر این باور است که فرمانروا، بدهکار ملت است و وظیفه دارد امنیت و معیشت آنان را تامین کند. او حتی در زمان قحطی، انبار کردن گندم را بیداد میداند و از حاکم میخواهد با توزیع عادلانه ثروت، «داد» گرسنگان را بستاند. عدالت در اینجا به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه درست خویش است؛ همانگونه که تقسیم جامعه به طبقات چهارگانه در عصر جمشید (پیش از سقوط) برای نظمبخشی به امور بود.
در بخشهای پهلوانی شاهنامه، مانند غمنامه ایرج یا داستانهای رستم، عدالت در قالب «خونخواهی» و «حقطلبی» تبلور مییابد. قتل ایرج به دست برادرانش بیداد محض است و قیام منوچهر برای کینخواهی او، تلاشی برای بازگرداندن توازن به جهان است. فردوسی تأکید میکند که دادخواهی یک تکلیف الهی است. همچنین در داستانهایی مانند «بهرام گور و لنبک آبکش»، عدالت به مثابه توزیع نعمت میان فرودستان و کوتاه کردن دست ظالمان از اموال عمومی معنا میشود.
عدالت در اندیشه حکیم فردوسی، یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت وجودی است. شاهنامه به ما میآموزد که بقای جهان و پایداری تخت و تاج، تنها در سایه «داد و دهش» (عدالت و سخاوت) ممکن است. حکیم طوس با پیوند دادن مفاهیم اخلاقی با حماسههای ملی، مدلی از «جامعه آرمانی» را ارائه میدهد که در آن، پادشاه مجری قانون الهی و نگهبان حقوق مردم است. از دیدگاه او، فرجام بیدادگری همواره نابودی است و نام نیک تنها نصیب کسانی میشود که در این جهان، بذر داد پاشیدهاند.
