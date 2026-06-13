خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: بررسی تاریخ فرهنگی ایران نشان میدهد که برخی متون کلاسیک فراتر از آثار ادبی یا تاریخی صرف عمل کردهاند و در شکلگیری نوعی حافظه سیاسی-اخلاقی نقش بنیادین داشتهاند. آثاری چون سیاستنامه، قابوسنامه و شاهنامه نهتنها بازتابدهنده اندیشه و تجربه زمانه خود هستند، بلکه در طول قرنها در انتقال مفاهیمی همچون عدالت، مشروعیت، خرد، فرّه و مسئولیت تاریخی سهم داشتهاند.
در چنین بستری، سیاست صرفاً به معنای مدیریت اداری یا رقابت نهادی تعریف نمیشود، بلکه در پیوند با اخلاق، روایت تاریخی و هویت فرهنگی فهم میگردد. دولت در این چارچوب فقط یک ساختار حقوقی نیست، بلکه بخشی از تداوم معنایی یک تمدن تلقی میشود.
سیاست به مثابه حافظه فرهنگی
در بسیاری از جوامع، تجربه سیاسی عمدتاً از طریق نهادها، قوانین مدون و سازوکارهای رسمی منتقل میشود. اما در سنت ایرانی، متون ادبی و تعلیمی نیز نقشی اساسی در انتقال تجربه سیاسی داشتهاند.
سه اثر شاخص در این زمینه هر یک نماینده بُعدی از سیاست هستند، سیاستنامه به تبیین ساختار اداری و اصول حکومتداری پرداخته؛ قابوسنامه تربیت اخلاقی و فردی برای ورود به عرصه قدرت را مد نظر قرار داده و شاهنامه روایت حماسی مشروعیت و دادگری و اخلاق را بیان کرده است. این سه لایه در کنار یکدیگر شبکهای از معنا ایجاد میکنند که سیاست را به تجربهای تاریخی و اخلاقی تبدیل میسازد. در نتیجه، مفهوم دولت در فرهنگ ایرانی هم ساختاری است، هم تربیتی و هم روایی.
سیاستنامه و نظم دیوانی
سیاستنامه در سنت «آییننامههای فرمانروایی» جای میگیرد و هدف اصلی آن آموزش شیوه صحیح اداره کشور است. در این اثر، دولت به صورت دستگاهی منظم تصویر میشود که بقای آن وابسته به اصولی چون عدالت، نظارت بر کارگزاران، جلوگیری از فساد و حفظ امنیت است. در این نگاه، سیاست هنر حفظ تعادل قدرت و جلوگیری از فروپاشی ساختار حکومتی است. مشروعیت نه صرفاً از قدرت، بلکه از عدالت و تدبیر ناشی میشود. به این ترتیب، حتی در سطح سازمان اداری نیز سیاست با اخلاق پیوند میخورد.
قابوسنامه و تربیت فردی
قابوسنامه همان مسئله را از زاویهای دیگر بررسی میکند. اگر سیاستنامه به حاکم میآموزد چگونه حکومت کند، قابوسنامه به فرد میآموزد چگونه برای زندگی و ورود به عرصه قدرت آماده شود. در این اثر، سیاست بخشی از یک برنامه گسترده تربیتی است که شامل خودسازی اخلاقی، آداب معاشرت، دانشاندوزی، مهارتهای عملی و مدیریت روابط اجتماعی میشود. بر این اساس، سیاست نتیجه طبیعی پرورش شخصیت است. جامعه سالم و دولت پایدار بر انسانهای تربیتیافته استوار است. این رویکرد نشان میدهد که در سنت فکری ایرانی، میان اخلاق خصوصی و مسئولیت عمومی پیوندی عمیق برقرار بوده است.
شاهنامه و روایت دادگری و دادگستری
شاهنامه بُعد سوم این حافظه را شکل میدهد: روایت. اگر سیاستنامه و قابوسنامه متونی آموزشی هستند، شاهنامه اثری روایی است که مفاهیم سیاسی را در قالب داستانهای حماسی تثبیت میکند. در این اثر، مفاهیمی مانند فرّه ایزدی، دادگری، پیوند پادشاه با سرنوشت کشور و پیامدهای بیعدالتی جایگاهی محوری دارند. عدالت و دادگری در شاهنامه نه تنها یک اصل اداری، بلکه نظمی فراگیر و بنیادین تلقی میشود. پادشاه دادگر و عادل موجب پایداری کشور است و بیداد و ستمگری زمینه سقوط را فراهم میکند. این روایتها در حافظه جمعی ماندگار شده و تصور عمومی از قدرت و مشروعیت را شکل دادهاند.
اهمیت هویت فرهنگی و تداوم تاریخی
در برخی کشورها، هویت ملی عمدتاً بر پایه ساختارهای مدرن، قانون اساسی یا نهادهای رسمی تعریف میشود. اما از بختیاری ما فارسی زبانان در ایران، بخشی از هویت فرهنگی در پیوند با ادبیات کلاسیک و روایتهای تاریخی شکل گرفته است. این پیوند پیامدهایی همچون تداوم تاریخی مفاهیم عدالت و خرد، درونیشدن تصور دولت به عنوان بخشی از هویت جمعی و حضور فعال گذشته در حافظه فرهنگی را به همراه داشته است. بنابراین، ادبیات کلاسیک تنها میراث هنری نیست، بلکه بخشی از سازوکار تولید معنا درباره دولت و جامعه است.
میتوان گفت در مقایسه با الگوهای دیگر انتقال تجربه سیاسی، جوامعی که چنین سنت متراکمی از متون سیاسی و حماسی وجود ندارد، انتقال تجربه سیاسی بیشتر از طریق آموزش رسمی، پژوهش دانشگاهی، قوانین و رسانهها صورت میگیرد.
در مقابل، در سنت ایرانی، متن ادبی علاوه بر ارزش فرهنگی، کارکرد آموزشی و مشروعیتبخش نیز داشته است. به همین دلیل، سیاست در این فضا ممکن است با مفاهیمی مانند عدل، فرّه، آیین و خرد فهم شود، نه صرفاً با واژگان حقوقی و نهادی. این تفاوت نشاندهنده تنوع در شیوههای صورتبندی تجربه سیاسی در تمدنهای مختلف است.
وجود این سرمایه نمادین سیاسی-فرهنگی و متونی نظیر این سه کتاب، نوعی سرمایه نمادین ایجاد کرده است که سه کارکرد اصلی دارد؛ نخست، برکشیدن زمان و ایجاد عمق تاریخی در فهم سیاست؛ به گونهای که سیاست در بستر زمانی طولانی دیده میشود. دوم، تقویت پیوستگی فرهنگی میان نسلها از طریق مفاهیم مشترک؛ و سوم، فراهمکردن امکان نقد درونی قدرت؛ زیرا عدالت و خرد به عنوان معیارهای پایدار معرفی شدهاند و میتوان قدرت را با همان معیارها سنجید.
با وجود این ظرفیتها، چنین میراثی با چالشهایی نیز روبهروست. تأکید بر نقش «شاه عادل» ممکن است به شخصمحوری بینجامد و اهمیت نهادها را کاهش دهد. همچنین اگر سیاست بیش از حد اخلاقی شود، پیچیدگیهای ساختاری و حقوقی آن نادیده گرفته میشود. افزون بر این، خطر بازسازی آرمانی گذشته و گرفتار شدن در نوستالژی تاریخی نیز وجود دارد.
از این رو، کارآمدی این سرمایه فرهنگی وابسته به بازخوانی انتقادی و تطبیق آن با شرایط جدید است، خوشبختانه چنین متونی قابلیت بارها و بارها خوانده شدن رو دارند و در هربار خوانش در بستر زمانی خود معنایی بدیع و تازه خلق میکنند.
میراث و سنت ادبی در جهان مدرن؟
پرسش اساسی آن است که این میراث چگونه میتواند در جهان معاصر معنا یابد؟ و کارکردهای آن چیست؟ پاسخ را میتوان در بازخوانی انتقادی متون جستوجو کرد؛ یعنی ترجمه مفاهیم کلاسیک به زبان و نیازهای امروز. برای نمونه، مفهوم دادگری و عدالت در شاهنامه میتواند در قالب حقوق و وظایف شهروند/دولت و حاکمیت بازتعریف شود، نظم اداری سیاستنامه در چارچوب حکمرانی پاسخگو تفسیر گردد و توصیههای اخلاقی قابوسنامه در قالب مسئولیت مدنی فردی بازخوانی شود. چنین رویکردی سنت را زنده و پویا نگه میدارد.
سیاستنامه، قابوسنامه و شاهنامه در کنار یکدیگر مجموعهای از دستورالعمل، تربیت و روایت را شکل میدهند که به ایجاد حافظه سیاسی–اخلاقی در فرهنگ ایرانی انجامیده است. در این چارچوب، قدرت با عدالت سنجیده میشود، مشروعیت با اخلاق پیوند دارد و دولت در متن روایت تاریخی تعریف میشود. این میراث میتواند منبع انسجام و عمق فرهنگی باشد، مشروط بر آنکه بهصورت انتقادی و متناسب با شرایط جدید بازخوانی شود. در چنین صورتی، سیاست نه صرفاً مدیریت قدرت، بلکه مسئولیتی تاریخی در قبال عدالت و معنا برای حاکمان و مردم خواهد بود.
نظر شما