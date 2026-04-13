آرامگاه عطار نیشابوری گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با مراسم گلباران آرامگاه عطار نیشابوری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان، نمایشگاه عکس گروهی «ایران من،سرای من» شامل قاب‌هایی ماندگار از جلوه های اقلیمی و اقوام ایران زمین در محل باغ و آرامگاه مصفای شیخ فرید الدین عطار نیشابوری برپا گردید.

گفتنی است؛ فرید الدین محمد، عطار نیشابوری، فرزندابراهیم از شاعران و نویسندگان سده ی ششم وهفتم هجری قمری است وتاریخ به دنیا آمدنش را از سال ۵۱۳ تا ۵۴۰ هجری قمری دانسته اند.عطار در روستای«کدکن» که یکی از بخش های نیشابور بوده،به دنیا آمده و در یورش مغولان به نیشابور،در فروردین (نوروز) شهید شده است و زمان شهادت او گویا در سال ۶۱۸ هجری قمری بوده است.از آثار او، به منطق الطیر،مصیبت نامه،الهی نامه، اسرار نامه، مختارنامه(مجموعه رباعیات)، دیوان قصاید و غزلیات و تذکره الاولیاء می توان اشاره کرد.