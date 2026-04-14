  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

بزرگداشت عطار پاسداری از هویت فرهنگی ایران اسلامی است

مشهد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: بزرگداشت عطار پاسداری از هویت فرهنگی ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی، به مناسبت ۲۵ فروردین‌ماه، روز ملی بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، پیامی صادر کرد.

متن پیام کامل به شرح زیر است:

آفرین جان‌آفرین پاک را

آن که جان بخشید و ایمان خاک را

‌امروز در کشاکش کارزار بی‌امان نظام سلطهٔ جهانی با تمامیت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، یاد و نام پر افتخار مفاخر پرآوازهٔ ایران اسلامی نه تنها نباید در گرد و غبار فتنه و فسون دشمن به فراموشی سپرده شود، بلکه شایسته و بایسته است که این استوانه‌های استوار هویت ملی و میهنی با تأکید افزونتری مورد توجه و پاسداشت و نکوداشت قرار گیرند.‌

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری یکی از ارکان و پشتوانه‌های فرهنگ ایرانی اسلامی ست که ۲۵ فروردین‌ماه در تقویم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نام نامی وی زیب و زینت یافته است. شاعری عارف و عارفی دل‌آگاه که بشایستگی به پیر اسرار و سالک هفت شهر عشق نامبردار گردیده و آوازهٔ نام و جای و آثار و اشعار گرانقدرش مرزهای خاکی و بلکه سرحدات علم و معرفت را درنوردیده و جان و روان تشنگان عالم علم و معرفت و مشتاقان اقلیم حال و معنا را سیراب و سرمست ساخته است.

بدون تردید پاسداشت و بزرگداشت آثار و مفاخر فرهنگی ایران اسلامی و از جمله عطار نیشابوری، پاسداری و مرزبانی هویت فکری و فرهنگی ماست و در پیشگاه خداوند بزرگ و نزد تمام شیفتگان و دلسوزان ایران بزرگ‌ سزاوار پاداش و سپاس و ستایش ویژه است. براین اساس، شایسته است که در این راه خطیر تا سرحد جان و توان همت بورزیم و از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

ضمن تبریک ۲۵ فروردین ماه؛ روز ملی بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، از همهٔ رزمندگان و مرزداران و نیز تلاشگران و کوشندگان در راه پاسداشت و بزرگداشت وی در جای جای میهن اسلامی و خارج از کشور، بویژه استان خراسان رضوی و نیشابور کهن قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم و برای همه از درگاه خداوند بزرگ پیروزی و سرافرازی خواستارم.

کد مطلب 6800661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها