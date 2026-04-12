اعلام برنامه های بزرگداشت روز ملی «عطار نیشابوری»

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آتشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که کشور ما در شرایط جنگ تحمیلی قرار دارد و ملت بزرگ و با فرهنگ ایران داغدار شهادت قائد عظیم و حکیم امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و شهدای والامقام جنگ رمضان است و ۲۵ فروردین سالروز بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است، برنامه های امسال توسط ستاد بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری متناسب با این ایام برنامه ریزی شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور افزود: روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح گلباران آرامگاه عطار نیشابوری انجام خواهد شد و نمایشگاه عکس «ایران من؛ سرای من» ساعت ۱۷ بعد ازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گشایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: جشنواره ادبی روز ملی عطار نیشابوری با عنوان «بربال سیمرغ» توسط معاونت ابتدایی آموزش و پرورش نیشابور در بستر فضای مجازی شاد ویژه کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی قطب شهید شوشتری برگزار می شود.

آتشی ابراز کرد: فراخوان تولید پادکست فرهنگی روز ملی عطار نیشابوری توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،موسسه آموزش عالی عطار و انجمن کتاب پرواز سیمرغ نیشابور منتشر شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور عنوان کرد: نشست علمی و ادبی عین تا قاف ویژه روز ملی عطار نیشابوری به همت انجمن های فرهنگی و ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۹ صبح در محل سالن مهرتابان واقع در خیابان شریعتی نیشابور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مسابقه کتابخوانی ویژه عطار نیشابوری به صورت حضوری و مجازی توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور برگزار خواهد شد.

آتشی بیان کرد: تولیدات محتوایی سمعی و بصری شامل « تیزر ، نماهنگ و موشن گرافی» توسط دفتر انجمن سینمای جوانان ایران نیشابور در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نیشابور تصریح کرد: نمایش واره منطق الطیر خوانی به صورت نقالی و خیابانی توسط گروه نمایشی چوب خط در تجمعات شبانه مردم ولایت مدار و شهید پرور در سطح شهر نیشابور اجرا خواهدشد و با اعلام بیعت با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال مزین به نام «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در میدان می مانیم.