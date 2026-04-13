به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقیزاده عصر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان بهزیستی مازندران با قدردانی از رویکرد علمی این مجموعه، اظهار کرد: ساختار عملیاتی قرارگاه محلهمحور «سلام محله» در استان تثبیت شده و اکنون در مرحله نهایی تعیین زیرمجموعهها و تبیین دقیق مأموریتها قرار دارد تا اجرای برنامهها بدون تداخل و با انسجام کامل دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند اجرای طرحها افزود: حضور میدانی و برنامهریزیشده در شهرستانهای استان بهصورت ماهانه در دستور کار است تا مسائل اجتماعی هر منطقه بهصورت مستقیم احصا و برای رفع آنها اقدام فوری صورت گیرد.
معاون اجتماعی سپاه کربلا مازندران، هدف اصلی این برنامه را تقویت تابآوری اجتماعی با تکیه بر ظرفیتهای تخصصی بهزیستی و مشارکت آگاهانه مردم دانست و تصریح کرد: مدیریت اجتماعی مردمپایه، راهبرد اصلی ما در پیشبرد این طرح است.
تقیزاده با اشاره به دنبالشدن «گفتمان حضور» در سطح جامعه گفت: در همین راستا، تشکیل شبکههای سلولی محلات با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، رسانهها، مساجد و پایگاههای بسیج آغاز شده تا آموزشهای پیشگیرانه و حمایتهای اجتماعی و روانی به درون خانوادهها تسری یابد.
وی در ادامه بر ضرورت تخصصمحوری در اجرای برنامهها تأکید کرد و افزود: تیمهای تخصصی برای تولید محتوای رسانهای اثربخش شکل گرفتهاند و با همکاری نهادهای مرتبط، برنامههایی در حال تولید است که میتواند نقش محلات را در ارتقای همبستگی اجتماعی تقویت کند.
معاون اجتماعی سپاه کربلا مازندران در پایان خاطرنشان کرد: پیوند میان دانش تخصصی بهویژه در حوزه روانشناسی و ظرفیتهای رسانهای، عامل کلیدی در موفقیت برنامههای اجتماعی و فرهنگی بهشمار میرود.
نظر شما