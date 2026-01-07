به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در نشست مدیریت محلهمحور اظهار داشت: به ابتکار استانداری بوشهر و در راستای تحقق برنامه جامع مدیریت محله محور، تفاهمنامه چهار جانبهای میان استانداری بوشهر، سپاه امام صادق استان، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان و ادارهکل بهزیستی استان با محوریت توسعه مدیریت محلهمحور و شبکهسازی مدیریت محلات به امضا رسید.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بیان کرد: این تفاهمنامه با رویکرد تحقق حقوق شهروندی، افزایش رضایتمندی اجتماعی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی، مساجد، بسیج و نهادهای محلی برای حل مسائل محلات شهری و روستایی تنظیم شده است.
وی افزود: در این چارچوب، مسجد بهعنوان کانون فرهنگی، اجتماعی و هویتی محلات، محور تعامل میان مردم، مدیران محلی و دستگاههای اجرایی قرار گرفته و تلاش شده مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری محلی تقویت شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر اظهار کرد: شناسایی دقیق مسائل و نیازهای محلات، ساماندهی ظرفیتهای مردمی، تقویت تشکلهای محلی و استفاده از توان نیروهای جهادی و بسیج از مهمترین محورهای اجرایی این تفاهمنامه است.
اکبری ادامه داد: مرکز رسیدگی به امور مساجد، سپاه امام صادق (ع) و ادارهکل بهزیستی استان در چارچوب این تفاهمنامه، با تمرکز بر محلات هدف، در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و توانمندسازی حلقههای میانی نقش فعالتری ایفا خواهند کرد.
وی بیان کرد: استانداری بوشهر نیز بهعنوان بازوی سیاستگذار و هماهنگ کننده، مسئولیت هماهنگی میان دستگاهها و تسهیل روند اجرای برنامههای محلهمحور را بر عهده دارند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق این تفاهمنامه میتواند با همافزایی نهادی، زمینه افزایش انسجام اجتماعی، امنیت محلات و حل ریشهای مسائل محلی را فراهم کند و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی در استان بوشهر باشد.
در این نشست ضمن عقد تفاهم نامه چهارجانبه، از اطلس جامع مساجد استان که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان انجام گرفت رونمایی شد.
نظر شما